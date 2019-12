Elbúcsúzhattunk az egri bazilika régi lépcsőitől

Az utóbbi pár napban felgyorsultak az események a bazilika körül, ugyanis másfél héttel ezelőtt elkezdték a Líceummal szembeni lépcsősort elbontani.

Előreláthatólag már jövő júniusban újra használatba vehetik az emberek az Eszterházy térhez illő feljáró alsó részét. Idén szeptemberben megkezdődött az egri székesegyház külső-belső rekonstrukciója, ami három évig eltart majd, ennek első üteme az épület körüli rész megújítása.

Akik a bazilika előtt elhaladtak az utóbbi napokban, szembesülhettek azzal, hogy a megszokott lépcsősor immár a múlté, munkagépek bontják a feljárót. A részletekről Rudolf Mihály építészt, a felújítás tervezőjét kérdeztük.

Elmondta, a jellemzően bogácsi kőből készült lépcsők elég elérett, rossz állapotban voltak, az alsó lépcsősor ráadásul csak homloklap és aszfaltkitöltéssel készült, ez nem volt illő ahhoz a minőséghez, amit a Líceum előtti megújult tér képvisel, és a jövőbeni új körmeneti út burkolatához sem illene. Szeretnék, ha bontás minél hamarabb befejeződne, hogy nekiláthassanak az építési munkának.

Kiderült, vasbeton alap készül és az alsó szélesebb lépcsősor kivitelezésével végeznek majd hamarabb, előreláthatólag júniusban lesz újra használható. Megújul a két lépcsősor közötti burkolat is, és jobb oldalon is kiteljesítik azt, hogy a területen nyíló érseki cukrászdához is el lehessen jutni, melynek műszaki átadása várhatóan januárban lesz.