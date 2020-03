Életet menthet a mentőszolgálat mobilos alkalmazása

A január vége óta ­elérhető mobilalkalmazással gyorsabb és főleg hatékonyabb a segélyhívás. Pontos helymeghatározással, a beteg előéletével és sok egyébbel segíti a mentők munkáját baj esetén.

Az ÉletMentő appot az Országos Mentőszolgálat a Vodafone Magyarországgal közösen jelentette meg, de az ingyenes alkalmazás minden mobilszolgáltató ügyfele számára elérhető okostelefonokra. Úgy működik, hogy tárolja a letöltés után a felhasználó által megadott egészségügyi adatokat, melyeket segélyhívás során a mentők rendelkezésére bocsát, így a fontos tudnivalók azonnal rendelkezésre állnak. Az alkalmazás hívásai a hagyományos értelemben vett segélyhívások, de már annak fogadásakor rendelkezésre áll és a monitoron látható egy digitális adatcsomag is.

– Az egyik nagy előnye, hogy tárolja az előre feltöltött egészségügyi adatokat, melyek megjelennek a mentésirányító monitorján és akár a mentőautóban található táblagépen is. Ezek az adatok például az ismert betegségek, hol kezelték a beteget, van-e gyógyszerérzékenysége, várandós-e. A riasztással egyidejűleg olyan fontos tudnivalók is a mentőszolgálat rendelkezésére állnak – így többek között a beteg kora, neme, gyógyszerérzékenységei is –, melyeket a mentésirányító egyébként csak hosszas beszélgetés során tudna meg – mondta lapunk kérdésére Leskó Diána, az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországi Régió kommunikációs munkatársa. – Vészhelyzetben ezek a nyert percek döntő jelentőségűek lehetnek. Az applikáció másik nagyon fontos előnye a pontos helymeghatározás. Ez különösen akkor fontos, ha a bajbajutott a segélyhívást követően eszméletét veszti, és emiatt nem tudnak vele kapcsolatba lépni – érvelt a szakember.

Az ÉletMentő POI adatbázisának köszönhetően megtalálhatók a felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertárak, kórházak, defibrillátorok, ügyeletek elérhetőségei is. Tartalmaz továbbá egy ­elsősegélynyújtó kisokost, ami arra az esetre hasznos, ha nekünk kell segítséget nyújtanunk egy egészségügyi krízishelyzetben. Fontos továbbá, hogy az ikonos megoldásnak köszönhetően az alkalmazást az is tudja használni, aki nem tud beszélni vagy nem érti a nyelvet. Ezzel szintén egyszerűsödik a vészhelyzetek kezelése, időt nyer a felhasználó.

Az applikáció már három országban – Csehországban, Ausztriában és Szlovákiában – sikeresen működik a helyi Vodafone Alapítványok munkájának köszönhetően, ahol eddig több mint egymillióan töltötték le az alkalmazást, és nagyságrendileg 30 ezer riasztás érkezett ezen keresztül. Az alkalmazást a Medical Information Technologies fejleszti, és a hazai app fejlesztése során felhasználják e három ország tapasztalatait, de kifejezett cél volt, hogy egy teljesen lokalizált, a hazai igényeknek megfelelő tartalom jöhessen létre.

– A Vodafone Magyarország Alapítvány törekvése, hogy a mobiltechnológiai vívmányokat a közjó szolgálatába állítsa, főleg egy olyan kiemelten fontos területen, mint az egészségügy. Ha ezzel az applikációval csak egyetlen ember életét megmentjük, akkor már megérte. – mondta el dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese és a Vodafone Alapítvány kuratóriumának tagja. – A mobiltechnológia és az orvostudomány jövője egyre inkább összefonódik, és ez az applikáció egy jelentős lépés a jövő irányába.