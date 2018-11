Élménysuli Kisnánán: minden gyerek kiváló valamiben!

Tanulni élmény! – ez a jelszava a Komplex Alapprogramnak, amely az oktatásban egy egészen új, élményalapú tanulást hoz magával. Ez pedig nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. A kisnánai általános iskola egy a hatvan oktatási intézmény közül az országban, ahol szeptembertől bevezették ezt az új tanítási módszert.

A negyedik osztályosok összetolt asztaloknál közösen munkálkodnak a kiadott feladaton. A halk morajlásból kiderül, mindenki hozzászól, ötletel és dolgozik. Ez alkalommal a Mátyás király meg a szállásadó cigányok című mondát dolgozzák fel a gyerekek. Az egyik asztalnál igaz és hamis mondatokat találnak ki, a másik csoport keresztrejtvényt készít, a harmadik társaság pedig egy korabeli hirdetményt kreál. A gyerekek aktívak, a tanárnő pedig csak ha kérdezik, akkor segít. Megtudom, az asztaloknál ülő diákok teendői is különbözőek, míg az egyik az írnok, a másik a szónok, a harmadik az eszközfelelős és a csapat irányítója a kistanár.

– E feladatkörök mindig változnak, mert a gyerekek így kipróbálhatják, miben a legügyesebbek – ecseteli az intézmény igazgatója, aki végigvezet az osztályokon, hogy az új tanítási módszerbe mi is bepillanthassunk. Szlama Tiborné úgy véli, a program valódi élmény a gyerekeknek és a pedagógusoknak egyaránt. – Az Élménysuli címet azon iskolák nyerhetik el pályázat útján, akik részt vettek a Komplex Alapprogram képzéseiben és alkalmazzák is a program elemeit a mindennapi gyakorlatban. Nálunk az összes pedagógus elvégezte ezt a képzést. Bár az elején jóval munkásabb egy-egy órára a felkészülés, de rövid távon javul a tanulócsoportok magatartása, kevesebbet kell fegyelmezni és nő a tanulói motiváltság, koncentráció, ezáltal pedig a pedagógiai munka is eredményesebbé válik – teszi hozzá.

Az első osztályosok szintén csoportokba tömörülve egy rajzlapon dolgoznak, hiába a színes rajz, az olló és a ragasztó, hamar kiderül, itt matematikaóra folyik. Átsétálunk az 5. osztályba, ahol az ókori Kína, India történelmébe cseppenünk. A diákok szintén közösen, fejüket összedugva csendben és fegyelmezetten dolgoznak. Itt már flottul megy a csapatmunka, érkezik is a szónok a táblához, és ismerteti a közös munkát. A következő osztályteremben társasjátékoznak, kártyáznak, malmoznak a diákok. Itt az alapprogramok egyikét, a logikaalapú oktatási órát tartják. Csabai Petra negyedik osztályos tanuló azt meséli, nagyon megkedvelte ezeket az új órákat. Az osztálytársa, Csízik Balázs szerint is jó dolog csapatban dolgozni és sok furcsa feladattal találkoznak. Neki a legórobot építése és programozása tetszett eddig a legjobban.

A tanulók aktív résztvevők

Szemléletváltás és iskolafejlesztés, talán ez volt a két legfontosabb szempont amikor ebbe belevágtunk – jelenti ki az igazgatónő. Szlama Tibornlé­ elmondja, a Komplex Alapprogram egy nevelési-oktatási program, melynek legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése a prevenció segítségével. Ugyanakkor egy olyan pedagógiai hitvallás is, melynek középpontjában az élményalapú tanítás, a tanulókat aktívan bevonó pedagógiai szemlélet áll.

A tanulói sokszínűség értékként jelenik meg, melyre lehetőségként tekintenek, hiszen minden tanuló kiváló valamiben. Az ­intézményvezető hozzáteszi, minden osztályban, de alsó tagozatban délutánonként is tanítanak ezzel a módszerrel.