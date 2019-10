Elrajtolt a régiós forduló: rajtad múlik a Tündérek jövője

Október 31-én elindult országos szépségversenyünk második, regionális fordulója. A zsűri mellett a közönségen is sok múlik.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kühne Gábor főszerkesztőnk, Kautzky Armand színművész, Bódi Csaba sportújságíró, Berán Dániel fotóriporter és Tóthpál Zoltán online szerkesztő döntése nyomán három szépség jutott tovább a megye harminc legszebb lánya közül a Tündérszépek első fordulójából: az első helyezett Majzik Enikő mellett második lett Kohánszky Annamária, harmadik pedig Kiss Petra Dominika. Mellettük a közönség Juhász Fatimét szavazta be a második körbe.

Az október 31-én kezdődő és november 11-ig tartó regionális fordulóban tündéreink Nógrád- és Jász-Nagykun-Szolnok megye szépségeivel versenyeznek a továbbjutásért. Itt is szakmai zsűri fogja kiválasztani a három továbbjutót, azonban ezzel még nem ér véget a Tündérszépek a régió legszebbjeinek. Sőt! Az a hölgy, aki a régió közönségkedvence lesz, esélyt kap arra, hogy versenybe szálljon az országos, tévéshow-val egybekötött fináléba jutásért. Az ország hét régiójának közönségkedvencei november 19-25. között gyűjthetik majd még a szíveket, az pedig, aki az ország közönségkedvence lesz ebben a fordulóban, bejut az országos döntőbe. Így fog kialakulni a finálé 22 fős mezőnye. A lányok nap-nap után a Tündérszépek-oldalon szállnak versenybe a továbbjutásért.

Mindez azt jelenti, hogy minden eddiginél nagyobb szerepe lesz az olvasói szíveknek, hiszen ha azt szeretnénk, hogy szűkebb hazánkat két Tündérszép is képviselje a tízmillió forint összdíjazású szépségversenyen, akkor előbb a régiós fordulóban is neki kell a legjobb értékelést elérnie, majd a kedvencek fordulójában is újra.