Eltemették a csányi, óvodai baleset áldozatát, Mercikét

Csütörtökön délben, szinte percre pontosan egy hétre a tragédiát követően helyezték végső nyugalomra Mercédeszt. A hatéves kislányt az óvodaudvaron érte halálos baleset.

Csütörtökön egész délelőtt esett. A csányi temetőben is mintha az égiek a kis Mercédeszt siratták volna. Aztán, miközben az érte mondott misén megszólalt a harang, vékonyodni kezdtek a felhők, és mire a végső szertartás elkezdődött, már nem volt szükség ernyőre.

A megszokottnál is komorabb képet mutatott a temetkezési hely. Az út mellett apró sírgödör, kibélelve építkezési elemekkel, mellette földbe szúrt ásó, lefektetett lapát. Az érkezők egy-egy pillanatra megálltak, odapillantottak, volt, aki keresztet is vetett. Szívszorító látvány egy gyermek örök nyugvóhelye.

Sem a faluban, sem a sírkertben gyászolók között nyomuk sem volt az egy héttel ezelőtti indulatoknak. Ez most nem a harag ideje, hanem a búcsúzásé. Hosszú sorokban jöttek az emberek, nem csak helyből, hanem más településekről is. És nem csak romák, hanem rengeteg magyar is, ki egy-egy szál virággal, ki csak úgy, hétköznapi ruhában, mintha ellopott volna pár fertályórát az egyéb teendőitől, hogy itt lehessen.

A család állítólag kérte, hogy ne legyenek rendőrök a helyszínen, és eltekintve egyetlen járőrkocsitól, nem is voltak. Az utcákon láttunk néhány másik kék-fehér autót is diszkréten cirkálni, de egyenöltözetet a temető közelében csak a polgárőrök viseltek.

Medve István polgármester is részt vett a szertartáson. Hátul állt, amíg ott voltunk, nem szólt senkihez, s őt sem keresték mások. Most is ugyanolyannak tűnt, mint legutóbbi találkozásunk alkalmával, amikor azt írtuk, megviselhették a történtek. Az óvoda vezetője viszont – többek állítása szerint – távol maradt.

További részletek a Heves Megyei Hírlap október 4-i számában.