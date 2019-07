Ezernyi borgasztronómiai csoda vár az egri Érsekkertben (videókkal)

Közel harminc borászat százhúsznál is több bora, tizenegy étterem harmincegy ételkülönlegessége és számtalan ingyenes koncert egy páratlan hangulatú környezetben – elindult csütörtökön a XXIII. Egri Bikavér Ünnep az Érsekkertben.

Tarlós István, Budapest főpolgármestere is köszöntötte a kilátogatókat, hangsúlyozta, a főváros egyetlen testvérvárosa Heves megye székhelye, ahová örömmel látogat el a bikavérünnepre immár harmadszor. Ugyancsak üdvözölte a fesztivál résztvevőit Ternyák Csaba egri érsek is a csütörtök esti megnyitón.

Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, ahogy azt már tőle megszokhattuk, most is egy kezdeményezést jelentett be. Emlékeztetett rá, hogy tavaly egy önálló borvidéki borospalack tervezésére, gyártására tett javaslatot. Ebből eddig kétszázezer már el is készült. Az idén ezt továbbvíve egy önálló borvidéki borospohár megszületését kezdeményezte a honatya.

A vasárnapig tartó borünnepen az egri bikavér van a középpontban, de a kiállítók többségénél az egri csillag és a borvidék legjobb rozé borai is kóstolhatók lesznek, illetve visszatérő vendégekként két tokaji pincészet is ott van. A borok mellé kiváló ételek is párosulnak, a gasztrocsodákat külön a fesztiválra készülve alkotják meg az éttermek. Mindezeken túl, mind a négy napon két színpadon ingyenes koncertekkel várják az érdeklődőket.