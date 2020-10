Farkastámadás Eger határában: a szakembereknek vannak kétségeik

A közösségi médiában elterjedt hírek szerint a hétvégén farkasok támadhattak egy kutyára a megyeszékhely határában. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szerint ugyanakkor nem biztos, hogy valóban farkastámadás történt.

A hétvégén a Facebookon kezdett terjedni a hír, miszerint legalább három farkas támadt rá egy kutyára Eger határában, a Vécsey-völgyben – számolt be róla az Egerhírek.

Az eddigi nem hivatalos információk szerint a farkasok a lakóházaktól körülbelül háromszáz méterre, az út mellett támadtak a szerencsétlenül járt kutyára. A támadást észlelő szemtanú legalább három farkas jelenlétéről számolt be. A több oldalról is nyitott, folyamatos zárt kerítéssel nem rendelkező üzemi területet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembere is ellenőrizte. A helyszínen több, nagytestű kutyafélétől származó nyom volt észlelhető.

Beszámoltak arról is, hogy a BNPI később az alábbi kiegészítést tette: „Sajnos a megmaradt nyomok csak részben voltak azonosíthatók, ezek alapján nem dönthető el teljes mértékben az, hogy valóban farkasok támadtak-e az őrkutyára. Ugyanakkor a támadás módja és lefolyása sokkal inkább kutyákra jellemző módon zajlott le, a farkasok zsákmányolási célú támadása után gyakorlatilag nem maradt volna az őrkutyából szinte semmi.”

Az ügyben portálunk megkereste Bakó Botondot, a BNPI szakreferensét, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság számos alkalommal felhívta a lakosság figyelmét, a nagyragadozók által lakott területen a kutyák tartására vonatkozó szabályokra is. A kóborló, szabadban tartózkodó kutyák a nagyragadozók áldozatává, táplálékává is válhatnak. Az erre vonatkozó, a konfliktusok megelőzését szolgáló anyagok az igazgatóság honlapján folyamatosan elérhetők.

Nem ez volt egyébkén az első eset, hogy vadállat bukkant fel a megyeszékhely környékén. Portálunkon szeptemberben arról számoltunk be, hogy medvét vagy annak nyomait vélték látni Andornaktálya, Maklár, Egerbakta, Verpelét, Egerszólát és Egerszalók környékén, de az egerszalóki polgárőrség is megírta Facebook-oldalán, hogy a szalóki tó egri oldalán egy három fős család meghitt, éjszakai horgászatát zavarta meg medve a brummogásával.