Fejlődő pályára állítanák Egerbocsot

Föl szeretnének készülni a pályázatokra és élni akarnak a lehetőségekkel.A település fejlődő pályára állítása, valamint a civilek bevonásával a közösségi élet fellendítése lesz a legfontosabb cél a következő öt évben Egerbocson.

Barta Ervin, a község új polgármestere több helybeli felkérésére vállalta el az indulást. Családja Egerbocson élt, ő maga is itt töltötte gyerekkorát, majd Egerben dolgozott vezető beosztásban, s a pályázati szférában is jó kapcsolatokat alakított ki. A következő öt évben Szalmás Zsigmond alpolgármesterrel, Göbölyné Lehota Éva, Göböly Ákos és Papp László képviselőkkel dolgozik Egerbocsért.

– Elszántan kell keresni a lehetőségeket, vállalkozóbarát települési környezetet kell kialakítani, növelni kell az önkormányzat bevételeit és együtt kell működni a környező községekkel. Az egyik legfontosabb a településre vezető utak felújítása volna. A Bükkszéki-tető és a Szúcs közötti út rendbetétele csak összefogással, lobbizással lehetséges. A 25-ös főút felé vezető mocsolyási utat a Béke úttal együtt szükséges felújítani. Ezenkívül pályázni szeretnénk infrastrukturális beruházásokra is, a polgármesteri hivatalnak és az orvosi rendelőnek otthont adó épület felújítására, átalakítására. További felújítások szükségesek a kultúrháznál, a sportöltözőnél, rendbe kell tenni a temetőt, a faluközpontot. Föl szeretnénk készülni a pályázatokra és ki szeretnénk használni a kínálkozó lehetőségeket – mondta Barta Ervin.

Mint kifejtette, szeretnék megőrizni iskolájukat és óvodájukat is. Kulcskérdésnek tartja, hogy a gyerekek továbbra is helyben tanulhassanak, az intézményeket lehetőségeikhez mérten fejleszteni szeretnék. Az óvodában például egy augusztusban nyertes, hatmillió forint értékű pályázatnak köszönhetően kicserélhetik a nyílászárókat, de más forrásból játékokat is kapnak. A következő időszak feladata lesz még a 150 millió forintos patakmeder-beruházás befejezése.

– A gyerekek, fiatalok és az idősek kikapcsolódási lehetőségét is bővíteni tervezzük. A fiatalok számára a sportöltözőből kialakított közösségi tér áll rendelkezésre. Szeretnénk a legkisebbektől kezdve a nagyobbakig sportolási lehetőséget biztosítani, hogy a mozgás szeretetére neveljük őket. Fontosnak tartom, hogy újra beinduljon a civil élet és ebben az önkormányzat is segítségükre legyen – hangsúlyozta Barta Ervin, aki szerint az is lényeges, hogy a lakosokat rendszeresen tájékoztassák az aktualitásokról. Hangsúlyt fektetnek a település honlapjának karbantartására és közösségi oldalt is létrehoznak. Más, a helyiek komfortérzetét növelő kisebb-nagyobb beruházásokra is szükség volna, utcanévtáblák kihelyezésétől kezdve fedett buszmegálló létesítésén keresztül járdák, illetve játszótér építéséig.

Barta Ervin szerint a közmunkaprogramot is folytatni kell, igyekeznek hasznos munkát találni az alkalmazottaknak, rendben tartani a települést, szépíteni a közterületeket. A közbiztonságot új kamerák kihelyezésével javítanák.

Az új polgármester szerint be kell kapcsolni Egerbocsot az idegenforgalmi vérkeringésbe. Meg kell teremteni a szálláskínálatot a turisták számára, hogy felfedezhessék a környék szépségét. Az önkormányzatnak stabilan kell gazdálkodnia és javítania az életkörülményeket. Hiszi, hogy összefogással, hittel, szeretettel, odafigyeléssel, kitartó munkával elérik a kitűzött céljaikat.