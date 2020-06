Felhőszakadás után szélvihar pusztított Bodonyban is

A hétvégi éjszakai vihar az észak-hevesi településen is sok kárt okozott.

Mint azt Vince János polgármestertől megtudtuk, szombat hajnalra a hatalmas mennyiségű csapadék hatására a Virág utca elején a domboldal megcsúszott, eltorlaszolva sáros törmelékkel az utat. A helyi önkéntes tűzoltók segítségével a délelőtt folyamán járhatóvá tették a szakaszt, ám az már biztos, hogy a partfal megerősítésére szükség van. Erre a vis major keretből igényelnek majd támogatást. A falut elkerülő úton is vastag iszapréteg akadályozta a közlekedést, így ott is takarításba kezdtek. A Rákóczi úti gyaloghíd egy része is megsérült.

Alig ocsúdtak fel a rémálomból a helyiek, amikor hétfőn óriási szélvihar csapott le a település egy részére. Az Ady utca környékén több fát is kicsavart vagy eltört a szél. Ezúttal is a helyi önkéntes tűzoltó csoport és az ott élők segítségére számíthattak a környéken élők.

A kárelhárítást az ÉMÁSZ közreműködésével kedd délelőtt végzik, épp ezért egy időre az áramszolgáltatás is szünetel.