Félve bizakodnak a turizmusban Bükkszéken

A Salvus vízkincsre épült, nemzetközi hírű bükkszéki termálfürdőt is érzékenyen érinti a járvány terjedése. Minden szükséges óvintézkedést meghoztak, s abban bíznak, hogy átmeneti időszakról van szó. A koronavírus árnyékában látogattunk el a faluba.

A napsütéses kora tavaszi napon csendesek az utcák az idegenforgalmi vonzerejéről híres kis faluban. A polgármesteri hivatal előtti téren épp az idei kötelező eboltás zajlik. Lassan, ráérősen hozzák a gazdik a kutyusokat, ám a legtöbb ebtartó úgy döntött, hogy inkább otthonába kéri a szolgáltatást. Beszélgetésbe elegyedünk az állatorvossal, akitől megtudjuk, a községben közel százötven kutyát tartanak nyilván. A gazdák itt szabálykövetők. Kóbor eb elvétve akad, a kutyák többsége csippel, oltási könyvvel rendelkezik, a gazdák a tavaszi kötelező procedúrát betartják és a helyszínen ki is fizetik. Téved, aki azt gondolja, ez a természetes. Az elmúlt években számos közeli településen komoly gondot okozott a felelőtlen ebtartók hanyagsága. Rengeteg beazonosíthatatlan, oltatlan kutya lófrált a köztereken, borzolva a lakosság kedélyét. A bükkszéki gazdákról példát vehetnének.

Beköszönünk a község polgármesteréhez, Sági Ferenchez, akivel a terjedő járvány árnyékában nem fogunk kezet, csupán udvariasan üdvözöljük egymást. Arról kérdezzük, hogy októberi megválasztása óta mi minden történt a községben, s hogy milyen helyi gondokat próbálnak orvosolni, illetve mit terveznek erre az évre.

– Jó és kevésbé jó dolgokról is beszámolhatok – mondja. – Szép és sikeres rendezvényeket szerveztünk az elmúlt hónapokban. Örültek az emberek a tavalyi falukarácsonynak, az azt követő jótékonysági rendezvényeknek. Aztán jöttek a váratlan feladatok, amelyek azonnali megoldást kívántak. A jelenlegi háziorvos szerződése március 26-án lejár, tehát gondoskodni kellett az utódjáról. Szerencsére dr. Gregorovics István április 30-ig helyettesítésben vállalta a betegek ellátását, s jó esély van arra, hogy ezt követően, május 1-től főállású háziorvosként folytassa a praxis vezetését.

– Egy-két hónapon belül a fiókpatika is normál rendben üzemelhet, mivel eredményes tárgyalást folytattunk egy környékbeli gyógyszerésszel. A lakosság és a fürdővendégek évek óta hiányolják a korábban leszerelt bankautomata üzemeltetését. Úgy tűnik, ez a gond is megoldódik március végére. Mindemellett számos olyan feladattal kell megbirkóznunk, amik a falu idei szerény költségvetését tekintve komoly kihívást jelentenek. Ilyen például az ifjúsági tábor, és az elhanyagolt kemping jó színvonalú üzemeltetése. Mindkét helyen felújításokra van szükség, amelyet saját erőből kell megoldanunk. Ebben komoly segítséget jelent az a tíz közmunkás, akit idén márciustól foglalkoztatunk. Az ifjúsági táborba már most is több csoportos foglalás érkezett, ám nagy kérdés, hogy mindebből mi valósul meg. A terjedő járvány miatt nagy a bizonytalanság mindenütt. Napról napra változik a helyzet. A március 15-i ünnepségen kopjafát szerettünk volna avatni a faluház melletti parkban, ám ezt egyelőre elhalasztjuk. Az alkotás elkészült, ám még várunk az ünnepséggel – zárja gondolatait.

A napközi otthonos óvodába visz az utunk, amelyet a napokban adtak át a negyvenhat millió felújítást követően, majd a termálfürdőhöz indulunk, amely a helyiek legnagyobb kincse.

Negyven éve nem történt ilyen e falak között

Örömteli események is tarkítják a napokat Bükkszéken. A napokban hivatalosan is átadták a szépen felújított óvodát, amely jelenleg tizenkét gyermeknek, szüleiknek és az ott dolgozóknak jelent biztonságot. A megújult falak között Bozóné Vincze Henriett óvodavezető kalauzol bennünket.

– Az intézményre nagyon ráfért a felújítás, hiszen negyven éve nem történt ilyen e falak között. A korszerűsítésnek köszönhetően sokkal energiahatékonyabban működtethető az intézmény, s arra törekszünk a kollégákkal, hogy valóban második otthona lehessen az óvoda a gyerekeknek. A tavaszi dekoráció, a rengeteg új játék, a szomszédos alvószoba – ami tornaszobaként is használható –, a felújított mosdók, kiszolgálóhelyiségek mind azt a célt szolgálják, hogy a kicsik örömmel járjanak ide. Természetesen a mostani rendkívüli helyzetben fokozottan ügyelünk a higiénés szabályok betartására. Naponta többször is fertőtlenítünk minden felületet, így a játékokat is – sorolja Henriett.

Az önkormányzat tulajdonában lévő komplexumban drámai módon visszaesett a forgalom a járvány terjedésének hírére. Mindezt Sánta Istvántól, a létesítmény vezetőjétől tudjuk meg. Azt mondja, idén januárban, februárban jóval több vendéget fogadtak, mint az előző évben, ám két hete jó, ha naponta százan váltanak belépőt. Mivel a létesítmény fenntartása évente több millió forintba kerül, nem mindegy, milyen bevételre tesznek szert.

– Mindent megtettünk, amit lehetséges egy ilyen helyzetben. Szigorú intézkedési tervet dolgoztunk ki. A fürdő területén mindenütt szenzoros kézfertőtlenítőket helyeztünk el, az étteremben naponta többször lemosunk minden felületet, a gyermekmedencében naponta cseréljük a vizet, a szaunavilágban zárás után mindent fertőtlenítünk. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy semmilyen tudományos bizonyíték nincs a koronavírus vízzel terjedő fertőzésére, ráadásul a Salvus víz egyik különlegessége, hogy erős vírusölő hatással rendelkezik. Valamennyien abban bízunk, hogy átmeneti időszakról van szó, és hamarosan normalizálódik a helyzet. Ennek reményében tervezzük a fejlesztéseinket. Szeretnénk kinyitni a büfésort a fürdő előtti részen is, melyet az önkormányzat épp most szépít, hogy az kellemes séták és közösségi élmények méltó helyszíne lehessen.