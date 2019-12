Gombavatót tartottak az egri Dobó István Gimnáziumban

Az év utolsó hetei kétszeresen is különlegesek a középiskolában idén végzős diákoknak. A hagyomány szerint ez az az időszak, amikor a végzősök gombavatóját tartják. Az ő adventjük ettől is színesebb, fényesebb.

Nem csak feltűzik az egyedi, az iskolára, az adott osztályra jellemző gombot, melyet remélhetőleg büszkén viselnek az érettségire készülők kabátjukon, hanem színes, vicces műsorral is igyekeznek emlékezetessé tenni ezt a napot

Így tettek az egri Dobó István Gimnázium 12 E végzős osztályának diákjai is a napokban. Szerkesztőségünknek küldött fotóik tanulsága szerint színvonalas – a tanárokat és a szülőket is megnevettető – előadást követően Szabó Zsuzsanna osztályfőnök tűzte fel a Dobós gombokat a végzős diákok ünneplőjére.