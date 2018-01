Gyönyörű havas táj: népszerű a Mátra, sokan jönnek síelni – Fotók

Az enyhe tél eddig nem kedvezett a téli sport szerelmeseinek, ám a múlt héten ismét megnyíltak a hazai sípályák. Mi ki is próbáltuk, hogy első kézből tájékozódjanak olvasóink.

A mátrai síparkok ideális helyszínek lehetnek elsősorban­ a családi síelésre, hiszen a kék pályáktól kezdve egészen a fekete lejtőkig mindenféle meredekségű pálya közül válogathatnak a téli sport szerelmesei. A mátra­szentistváni hat pálya hossza összesen négyezer 300 méter, s több mint kilenchektáros hegyi kaszálókon terül el. A legújabb fejlesztés a négyüléses, négy évszakos sífelvonó, amely az idei évtől már üzemel, igen népszerű a síelők körében, ahogy mindkét síközpontban – az éjszakai világítással felszerelt sípályáknak köszönhetően – az éjszakai síelés is.

Már péntek délelőtt jócskán megtelt a mátraszentistváni sípálya melletti parkoló. Sokan érkeznek ebben az időpontban és maradnak is hétvégére. Garaiék Békéscsabáról jöttek.

– Az unokám most kezdett el síelni, ez a pálya pedig a tanulásra pont alkalmas és közelebb is van, mint bármelyik külföldi – mondja. A fia, Garai László is a síbakancsot húzza épp. Ő síoktató, külföldi síparadicsomokban is gyakran jár.

– Ezen a pályán még nem voltam, tegnap érkeztünk és úgy tűnik, szerencsénk van, mert már szeptemberben lefoglaltuk a szállást és a hétvégére maradunk is – teszi hozzá. Elmondja, hogy első blikkre jónak találja a pályákat. Itt minden megvan, ami kell.

Síbakancs és síléc kell, ahogy a bérlet is

A kölcsönzőhelyiségben áll a sor, csaknem fél órát is várakozunk mire megkapjuk a bakacsont és a sílécet. Aztán jöhetnek a pályák, síelhetőek a kékek és a pirosak is. Az idő kellemes napsütéses, ideális a téli sportoláshoz. A beléptetőkapu után a pályákon eloszlik a tömeg, nyugodtan lehet siklani.

– Tizenkilenc hóágyúval duzzasztották a hóréteget napok óta, amely negyven-ötven centiméteres jelenleg – mondja Erbeszkorn Tamás. A sípark sajtószóvivője elárulja, hogy ehhez a mennyiséghez tízezer köbméter vizet használtak fel. Egy erősebb napon akár ezerötszáz vendég is megfordul itt, de hétvégére még több látogatóra számítanak. Megtudom ugyanis, hogy hetedik alkalommal rendezik meg az ország legnagyobb sípályáján a hófesztivált, amely nem más, mint a hó és a téli sportok ünnepe, színes sportprogramokkal, koncertekkel.

A látogatók örülnek az új fejlesztésnek

A tányéros felvonó után kipróbálom az új liftet is. Az elektromos kapuknál flottul megy a belépés, kényelmesen, várakozás nélkül halad a sor. Egy hölggyel ülök a négyülésesbe. Amikor szóba elegyedünk elmondja, hogy nagyon örül ennek a felvonónak, van, hogy csak leugrik egy fél napra a fővárosból, mert szeret síelni. Közel van és jók a pályák is – mondja. Kiderül, most a hetvenhét éves édesapjával érkezett, aki még a síiskolában van, mert kicsit bizonytalan volt, habár évekkel korábban jól tudott síelni.

Kicsiknek, nagyoknak tanulás és szórakozás

Egyénileg és csoportosan is lehet síelni. Nyolcvanperces az oktatás, de az újrakezdőknek negyvenpercesre is van lehetőségük. Az oktatópályán folyamatosan tanítják a gyerekeket. Az oktatók szerint hároméves kortól már lehet próbálkozni, de igencsak gyermekfüggő, hogy ki, mikor érik meg a síelésre.

Az egyik négytagú csoport most végez, búcsúzáskor körbeállva, az oktató „Hó, hó, hó” felkiáltása után kórusban kiáltják: „Síelni jó!”

A hütte teraszáról élvezhető a táj látványa

A rönkházból készült hangulatos házikóban nagyon kellemes a meleg, ínycsiklandozó illatok mellett meglehetősen bőséges ételválaszték fogadja a megfáradt sízőket. A káposztás, füstölt csülkös leves és a juhtúrós sztrapacska is elsőosztályú.

Egyszóval igazuk volt Garaiéknak­, itt tényleg minden megvan, ami kell…

Kékestetői hatalmas hóemberek

Itt harminc-negyven centiméteres hóréteg várja a síelőket és a snowboardosokat – tájékoztat Rohlicsek Judit. A Kékestető Nonprofit Kft. sajtószóvivője elmondja, a hóágyúk folyamatosan működnek, a sífelvonók mindennap reggel kilenc órától délután fél ötig üzemelnek. Esti síelés is lehet szerdán és szombaton este nyolc óráig, pénteken 17 és 21 óra között. Hóréteg várja a szánkózókat az Angyalok tisztásán és a Veronika rétnél. A sípályát kizárólag a síelők és a snowboardosok használhatják, szánkózásra a fent említett helyszíneken van mód. A hóemberek világnapjára játékot hirdettek, január 25-ig várják a Kékestető hivatalos közösségi oldalára azokat a hóemberes fotókat, melyek készülhetnek az otthoni, illetve a tv-torony mellett álló óriás hóember társaságában is, a nyeremények sem maradnak el.