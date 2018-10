Ha háború lesz, megyünk szívesen

Minden más téma lekerült a napirendről, csak az esetleges háborúról beszél mindenki. az utcán, kávéházakban csoportokba verődnek az emberek s tárgyalják az eshetőségeket...

EGER. HETENKINT SZERDÁN ÉS SZOMBATON MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1914. JULIUS 29.

Háboru az igazságért.

(bi.) Pár nap alatt roppant nagyot fordult a világ. Az egymást rohamosan váltó események szinte feledtetik azt a feszült várakozást, amelyben negyvennyolc órával ezelőtt voltunk.

(…) Ami az általánosan ismert események gyors iramodásában legfeltűnőbb: a hangulat lelkes volta. A szerbek ellen megindított hadi készülődés általános megelégedést, sőt lelkesedést keltett. Mintha megértette volna a tömeg Vergilius szentenciáját: Si vis pacem, para bellum; mintha mindenki érezné, hogy most a béke érdekében és az igazságért készülődünk a harcra.

(…) A háboru előzményeiben mindenkor mellettünk volt a tiszta igazság, a férfias nyugalom, a gyöngébbnek hibái iránt való köteles türelem, elnézés. Szó nélkül tűrtük a félig barbár kis szomszéd-állam vénasszonyos szitkait, nyelvöltögetéseit; szemet hunyt relative oly óriási monarchiánk a népek kamaszkorára valló nyegleségekre. Bosszankodva bár, de mégis tűrte a délvidéken folyó zavargásokat, a horvátországi tüntetéseket, az egymást érő kisebb-nagyobb merényleteket, szóval: a nagyszerb propaganda mindenféle mesterkedését.

Férfias önuralmunk már szinte a félénkség jellegét kezdte magára ölteni, mikor a trónörökös-pár, egy sikertelen merénylet után félórával, ujabb merénylet áldozata lett s mindinkább bizonyossá vált, hogy csak szerb összeesküvésről lehet szó, melynek gyökere Belgrádban van. A hetekig tartó vizsgálat meggyőzte a világot arról, hogy nemcsak föltevésről, gyanuról van szó, hanem föltétlen bizonyosságról.

És még ekkor sem akart ősz uralkodónk és monarchiánk az <ultima ratiotio regum>-hoz, a háboruhoz nyulni. (…) Ezt azonban nem érti meg Szerbia. Azt hiszi, hogy alattomos uton, összeesküvésekkel, bombával és orgyilkossággal nemzeteket is kiirthat…

A sérelem minket ért. Az igazság, a jog, a méltányosság, a férfias önuralom, az egész művelt világ rokonszenve mind mellettünk van. Ezek adnak erőt, lelkesedést; ezek magyarázzák és igazolják az ország hangulatát… Ausztria-Magyarország népe nem a szerb hadsereg gyöngeségében s hatalmas szövetségeseink erejében bizik, hanem erkölcsi fölényében, a maga igazában, amelynek győznie kell.

(…) Ez a tudat, ez a meggyőződés, ez az érzelem csak diadalra viheti fegyvereinket az igazságért most meginduló háborúban.

HEVESVÁRMEGYEI HIRLAP. POLITIKAI ÉS VEGYESTARTALMU LAP. 1914. JÚLIUS 26.

A háborús hírek hatása Egerben.

Minden más téma lekerült a napirendről, csak az esetleges háborúról beszél mindenki. az utcán, kávéházakban csoportokba verődnek az emberek s tárgyalják az eshetőségeket. Enged-e Szerbia, mikor indúlunk ellenük stb. Képtelennél képtelenebb hírek kerülnek forgalomba, azonban azt meg kell állapítanunk, hogy a külügyminisztérium erélyes lépése tetszést aratott mindenütt. Ha háború lesz is, – mondják, – csak hadd legyen, megyünk szívesen, csak már egyszer tanítsuk meg tisztességre a szerbeket. Óriási izgalommal várja a híreket a közönség, valóságos verekedés támad egy-egy <Az Est> körül. Talán még soha nem indítottak háborút, mely ennyire a nép akaratának felelt volna meg. A viszonyokhoz mérten elég nyugodtan ítéli meg a helyzetet a közönség s pánik kitörésétől félni egyáltalában nem kell, bármi következzék is be.

EGRI HIRADÓ. HETENKINT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1894. OKTÓBER 20.

Az egri törzs-kaszinó a párbaj ellen.

Több fővárosi kör megkereste az egri törzs-kaszinót, hogy foglaljon állást a párbaj ellen. A kaszinó választmánya egy bizottságának véleményezése folytán az alább közlendő határozatot ajánlotta a közgyülésnek elfogadásra. „A kaszinó a megkereső budapesti körök által a képviselőházhoz és a kormányhoz intézett kérvényeket pártolja s egyszerüen azokra való utalással mindkét helyre felir.

A társadalmi téren, saját hatáskörében pedig a kaszinó kijelenti, hogy a polgári becsületet a párbajtól függetlennek tekinti. Egymagában azért, mert a kaszinó valamelyik tagja párviadalt visszautasit, a visszautasitót a kaszinótagságra méltatlannak, vagy épen becsületét vesztettnek nem tartja. Sőt a ki a kaszinó valamelyik tagját csak azért sérti meg, mert az a párviadalt visszautasitja: ezen sértegető tagot a kaszinó kebeléből kizárja.”

