Hamarosan elkezdődik a szennyvízhálózat kiépítése Szarvaskőben

A település új értékeinek napján Szarvaskő legfrissebb létesítményeit adták át ünnepélyes keretek között. Ezek után zene, tánc és mulatság várta az érdeklődőket.

A falu új értékeit adták át és szentelték fel Szarvaskőben szombaton. A Borsod hídnál, az első világháborús emlékműnél, az értéktár kiállításnál és az alkotóhátnál vágták át a nemzeti színű szalagot. Szabóné Balla Marianna pohárköszöntőjében emlékeztetett, a négy frissen felavatott helyszín mellett a legnagyobb siker az, hogy a kormány 300 millió forint támogatást ítélt meg a település számára a szennyvíz hálózat kiépítésére. Évtizedes probléma szűnik meg ezzel.

– Amikor a képviselő-testület elkezdte a munkáját, ezt tartotta szem előtt. Most bejelenthetem, hogy lezárult a közbeszerzési eljárás a szennyvíz hálózat kiépítésére, hamarosan elkezdődhet a munka. Már tudjuk, hogy közel ötven millió forinttal növekedtek meg a költségek, de azt is örömmel tudathatom, hogy ezt az önkormányzat átvállalja, mert végignéztük a gazdálkodásunkat, így nyílt erre lehetőség – mondta Szabóné Balla Marianna. Megemlítette másik nagyobb projektjüket, az állomáskerti beruházást is, ezt még idén átadják.

A szombati napon négy helyszínen vágták át a nemzeti színű szalagot. Szarvaskőben olyan létesítményeket adtak át, melyekre méltán lehetnek büszkék a helyiek. Az első a Borsod híd volt, melyről elhangzott, növelni kellett a teherbíró képességét.

A falu központjában idén egy I. világháborús emlékművet is avattak, ami mintegy ötmillió forint pályázati támogatásból valósulhatott meg. A szobrot a szarvaskői várhoz vezető téren állították fel, ahol nem csak a településen élők, de a vár-romot látogató turisták is leróhatják tiszteletüket a hősök előtt.

A harmadik helyszín a Szabadtéri Értéktár Kiállítás volt. A tárlat Szarvaskő legfőbb értékeit vonultatja fel, így helyet kapott rajta a vár, a Csipkebogyó Fesztivál, a római katolikus templom, a tanösvény, az öko-park panzió és a fogadó figurák.

A séta végén az alkotóházhoz érkeztek a vendégek. Elhangzott, az épület fejlesztésre a Leader-pályázat keretében kerülhetett sor, tetőcsere, ivóvíz-hálózat korszerűsítés, szigetelés, fűtés, homlokzat felújítás történt. A cél az volt, hogy olyan épületkomplexum jöjjön létre, amely biztosítani tudja, hogy a későbbiek során az élettel, programokkal megtöltött terek minél sokrétűbben használhatóak legyenek.

Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnök-jelöltje köszöntőjében elmondta, Szarvaskő igazi ékszerdoboz, a település az utóbbi években rengeteget fejlődött. – Mindez a polgármesternek, Szabóné Balla Mariannának köszönhető. Ebben a ciklusban 518 millió forintnyi támogatás érkezett ide, melyet jól használtak fel – tette hozzá. Az eseményen Czibere zsolt plébános mind a négy objektumot megáldotta. Az ünneplés ezzel nem ért véget, a finom ebédet, zene tánc, mulatozás követte.