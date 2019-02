Hamarosan megállapodhat a hatvani Bosch és a szakszervezet

Már a jövő héten aláírhatják a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft.-nél a 2019-es bérfejlesztésekről szóló megállapodást, miután egyezségközelbe került a munkáltató és a dolgozók érdekképviseleti szervezete.

Erre abban az esetben kerülhet sor, ha február 11-éig a tagság – amelynek szavaznia kell a tervezetről – elfogadja az erre vonatkozó elnökségi előterjesztést, s az aláírásra felhatalmazza a tárgyalóbizottságot – tájékoztatott Janik Tamás, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezetének (ÉTMOSZ) elnöke. Szerinte a Bosch által benyújtott ajánlat tisztességes, és alkalmas arra, hogy a mintegy ezerötszáz fős szakszervezeti tagság elé terjesszék, amely február 11-ig szavazhat az elfogadásról.

Janik Tamás szakszervezeti elnök úgy vélekedett, a Bosch vezetése reálisan látja a helyzetet, vagyis, hogy a munkabeszüntetésnél olcsóbb a tárgyalás. A sztrájk valójában senkinek sem érdeke – nyomatékosította. A megállapodás-tervezet részleteiről elmondta: az alku csak erre az évre vonatkozik; közlése szerint a cég illetékesei szerettek volna két évre szóló megállapodást kötni, de a szakszervezeti tagság utóbbit elutasította. Ugyanakkor a tervezetben szereplő két számjegyű alapbérnövekedést, a változatlan formában megmaradó cafeteria-rendszert (amely átlagosan évi bruttó 500 ezer forintot jelent) és a jelenléti mellett bevezetendő lojalitási bónuszt az érdekvédelmisek korrektnek tartják.

– A tervezetnek – követelésünkre – része az is, hogy munkamentes nappá nyilvánítják a húsvét előtti szombatot, valamint december 24-ét és 31-ét, továbbá munkanapokon zenét sugároznak a gyártási környezetben. Ugyancsak szakszervezetünk követelésére a dogozók jubileumi évében – ami 5-10-20 stb., a cégnél eltöltött évtizedet jelent – az érintettek pótszabadságot vehetnek ki, ötévente emelkedő mértékben – tájékoztatott Janik Tamás.

Hozzátette: a megállapodás-tervezet szerint a cég írásba adná azt is, hogy a most is meglévő kollektív szerződésbe foglalt 300 óra feletti túlmunkát kizárólag a munkavállaló és a szakszervezet beleegyezésével rendelhet el, alapvetően pedig nem épít a lehetséges 400 túlórára.