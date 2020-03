Hatalmas lendülettel kezdett az új egerfarmosi testület

Bő két hete átadták a kivitelezőnek a munkaterületet, így megkezdődhetett a közösségi ház energetikai felújítása – tudtuk meg Petrik Lászlótól, a település polgármesterétől. A pályázati pénzből megvalósuló korszerűsítés a nyár közepére elkészülhet. A fejlesztés része központi fűtés létesítése, szigetelés, illetve a nyílászárók cseréje. A Magyar falu programban elnyert forrásnak köszönhetően pedig megtörténhet az egykori moziterem padozatának kiegyenlítése, szigetelése, burkolása, illetve a vezetékek cseréje, a színpad felújítása is.

A faluvezető beszélt arról is, hogy az önkormányzati választásokon két régi és két új taggal felálló testület nagy lendülettel kezdte meg a munkát. A legtöbb szavazatot kapott Polgár Attilát választották meg alpolgármesternek, majd áttekintették az előttük álló feladatokat. ­Egyhangú döntést hoztak egyebek között arról, hogy kilépnek a Mezőtárkány gesztorságával működő kistérségi társulásból, s Szihalomhoz csatlakoznak Mezőszemerével együtt. Március 1-től pedig a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot a füzesabonyi ellátóközpont biztosítja, a többi szociális feladat viszont maradt Mezőtárkánynál.

A település közvilágításának korszerűsítése is megoldódott – tudtuk meg a polgármestertől.

A kivitelezővel no­vember végén kötött szerződés értelmében 15 évre szóló szerződés keretében gyakorlatilag díjmentesen szerelnek fel és működtetnek 171 darab energiatakarékos ledlámpát, így a régi világítótestekkel együtt minden oszlopon van lámpatest. Mára valamennyi utcában jobb lett a világítás.

Közösségben

Papler Pál atya aktív közreműködésének köszönhetően az utóbbi időkben szerves részévé vált a katolikus egyház is a település közösségi életének – fejtette ki a faluvezető. Igaz ez Egerfarmos kis iskolájára és a szociális intézményükre is. A közösségi élet erősödésének legutóbbi szép példája a február 8-án megrendezett keresztény bál. Ez már az ötödik alkalom volt és most is nagyon jól sikerült Petrik László polgármester értékelése szerint.