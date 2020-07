Hatalmas sebességgel csapódott kerítésnek egy autó Hevesen (videó)

A sofőr akkora sebességgel közlekedett, hogy már nem tudta elkerülni az ütközést.

Illegális autóversenyzésből lett baleset Hevesben, melyet egy térfigyelő kamera is rögzített – adta hírül az Agria Tv. A felvételen jól látszik, hogy két autó üldözte egymást száguldozva fényes nappal az utcákon, amikor váratlanul egy harmadik kocsi kanyarodott ki az útra. A hátul haladó sofőr akkora sebességgel közlekedett, hogy már nem tudta elkerülni az ütközést. Ezután még egy oszlopnak is nekicsapódott, amit majdnem ki is döntött.