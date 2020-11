Hatalmas szeméttengert tartóztat fel a Kiskörei vízerőmű

Szinte végeláthatatlannak tűnik az a munka, amit a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai végeznek a vízlépcső előtt feltorlódott hatalmas mennyiségű hulladék felszámolása érdekében.

Egy hajó vontatta uszály közeledik a hulladékrengeteg felé, ami a kiskörei vízlépcső előtt halmozódott fel. A vízijárműveken dolgozók már nem az első körüket teszik meg aznap. Árgus szemekkel figyeljük a partról, ahogy a polipmarkoló hatalmas fák törzseit emeli át a vízből az uszályba. Egyszer, kétszer, háromszor… Le sem tudjuk venni a szemünket róla.

Aztán már nem csak fatörzseket ragad meg a gép, hűtőajtót, sok-sok műanyag palackot, első ránézésre beazonosíthatatlan tárgyakat is felmarkol a vízből. – Tavaly rekord mennyiségű, tízezer köbméter kommunális hulladékot termeltünk ki a Tiszából, ez idén várhatóan nem lesz ennyi, de így is hatalmas mennyiségű szemét eltakarításával kell foglalkoznunk – mondja el mellettem a Kötivizig kiskörei szakaszmérnöke. Fejes Lőrinc hozzáteszi, jelenleg vízminőség-védelmi kárelhárítás harmad fokú készültség van érvényben július 28-tól. – Addig, amíg le nem szedjük a vízfelszínről az utolsó flakont is, ez van érvényben.

Mint mondja, ez a helyzet árvízvédekezés esetén is: amikor már a munkavégzés, beavatkozás történik, az is a legmagasabb, harmadfokú készültséget jelenti. – Azt azért hozzá kell tenni, hogy nem volt még olyan árvíz, ami annyira sokáig tartott volna, mint eltakarítani ezt a nagy mennyiségű hulladékot. Tizenkét hónapból nyolc-kilenc hónapot ezzel a típusú kárelhárítással foglalkozunk – fogalmaz a szakember.

Ellátogatunk a túlsó partra is, ahova lepakolják a vízről gyűjtött hulladékot. Nagy darab rönkök sorakoznak egymásra halmozva a területen, nem messze tőlük a kisebbek, amiket darabolnak majd. Közel húszan dolgoznak a kármentesítésen: a közfoglalkoztatottak a kézi munkaerőt adják, vannak szárazföldi gépkezelők, hajósok a vízi eszközökön, és egy vezető, aki az egész napi tevékenységet irányítja, s elkészíti a napi jelentést az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak is.

A tűzifának, aprítékolásnak való szerves anyagot elkülönítik a kommunális hulladéktól, ami között színes és fehér PET palackok, üveg- és fémáruk is vannak. Fejes Lőrinc elmondja, a szemét nagy része újrahasznosul, a maradékot – amit nem lehet ily’ módon visszajuttatni a gazdaságba –, a tiszafüredi hulladéklerakóba szállítják.

– Amit most látunk a vízen, azt az októberi árhullám hozta magával – magyarázza. Már látják, e hónap végére nem végeznek, nagyjából december közepére fejezik be az eltakarítást.

– Negyven uszálynyi szemetet termeltünk már ki ebben az időszakban, több mint 3600 köbméternél tartunk, s van még munka bőven – mondta a szakember. Úgy saccolja, ötezer köbmétert azért nem haladja majd meg az említett mennyiség.

Kiemeli, a Tisza folyó magyarországi szakaszán egyedül a kiskörei vízlépcsőnél van lehetőség arra, hogy megállítsák ezt a hulladéktömeget. Az alvízre és a további négyszáz kilométeres folyószakaszra így nem jut hulladék. – Mentesítjük a Tisza-tavat is, hiszen mielőtt beérkezne ide az uszadék, lezárjuk az öblítőcsatornán azokat a zsilipeket, amelyek összekötik a Tiszát a belső medencékkel, így a zárt zsilipek miatt a hulladék nem tud oldalirányba, a Tisza-tóba folyni. A belső vízterek ezáltal nem szenvednek semmilyen károsodást.

– Az elmúlt időszakban három közepes árhullám érkezett, ami azért kuriózum, mert ennek a valószínűsége csekély. Emiatt nem kellett megszüntetni a duzzasztást a kiskörei vízlépcsőnél, és sikerült megfogni három alkalommal is ezt a hatalmas mennyiségű szemetet. Ha nagyobb ár jött volna, az összes kaput ki kellett volna nyitni teljesen, és akkor a szemét is továbbzúdult volna a Tiszán – avatott be a szakaszmérnök.