Hatósági karanténba került egy háziorvos Istenmezején

Egy külföldről hazatért, fertőzött beteget vizsgált meg.

Hatósági karanténba került megfigyelésre hétfőn délelőtt dr. Kovács Péter Ortó, Istenmezeje háziorvosának férje, akivel együtt látnak el több körzetben 6700 beteget. A község polgármesterétől, Nagy Sz. Pétertől megtudtuk, az intézkedést a Nógrád megyei tisztifőrvos asszony rendelte el. Az orvos és a vele dolgozó ápolónő jelenleg a tesztre és az eredményre várnak lakóhelyükön. Jól vannak, tüneteket nem mutatnak, várhatóan legalább két hétig otthon kell tartózkodniuk, az eredménytől függetlenül.

– Ez így helyénvaló – tette közzé facebook bejegyzésében a doktor. Tájékoztatta a lakosságot arról is, hogy az eljárásra azért van szükség, mert március 18-án egy budapesti személy jelentkezett sürgős ellátásra a ceredi rendelőben, ahol a doktor helyettesítésben rendelt. A vizsgált betegről kiderült, hogy koronavírussal fertőzött, így a vele kontaktusban lévő személyek megfigyelése 14 napra teljesen jogos és indokolt.

Azt is hozzátette az orvos, hogy online, messengeren továbbra is rendelkezésére áll betegeinek. Asszisztensei segítségével a receptírás is zavartalan a cered-zabar-szilaspogonyi körzetekben és a barnai praxisban is. – Feleségemet, dr. Géczi Ildikót, illetve munkatársaimat Pócs Erikát, Ferencz Mónikát és Tóth Tímeát nem érinti jelenleg a karantén, így az istenmezejei-szederkénypusztai, tarnaleleszi-szentdomonkosi praxisokban minden a múlt heti rend szerint történik.

Nyomatékosan megkérem Önöket, hogy személyesen semmilyen körülmények között ne menjenek a rendelőkbe! Minden kérdésre telefonon, vagy online válaszolunk – zárja bejegyzését az orvos.

Aki teheti, maradjon otthon! Aki nem, az ezerszer gondolja át, hogy valóban mennie kell-e bárhová! – teszi hozzá.

Nagy Péter polgármestertől megtudtuk, elkeserítő, hogy az orvosok a mai napig nem kaptak központi védőfelszerelést. – Minden tisztelet a gyógyítóké, akik ilyen körülmények között naponta kockáztatják életüket betegeikért – jegyezte meg portálunk érdeklődésére.