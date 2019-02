Helyben vágták, pörkölték, s fel is dolgozták a malacot Egerszalókon

Helyben készült ínycsiklandó disznótoros fogásokat kóstolhattak azok, akik szombaton ellátogattak az Egerszalóki Boros-Torosra. A látogatók bepillantást nyerhettek, milyen is egy hamisítatlan falusi disznóvágás.

A program kora reggel indult a település hagyományainak bemutatásával, és persze disznóvágással. Helyben vágták, pörkölték, és dolgozták fel a jókora malacot, amelyet a nap során különféle fogások képében szolgáltak fel a résztvevőknek. Reggelire sült vért kínáltak savanyúsággal, ebédre pedig illatozó orjalevest, s később desszertnek hájas sütemény is készült.

A finom falatokon felül programokat is készültek a résztvevőknek. Lehetett túrázni a Sódombhoz és a Barlanglakásokhoz, a gyermekeket kézműves foglalkozással várták, de akinek ahhoz volt kedve, táncra is perdülhetett, amihez a Tekergő zenekar szolgáltatta a talpalávalót. A rendezvény este Toros-bállal zárult, ahol volt tombola, muzsika, és persze hurka, kolbász és pecsenye is, jóféle helyi borok kíséretében.