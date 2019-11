Heves megye is kap az új buszokból

Új autóbuszok megrendeléséről szóló megállapodást kötött a Volánbusz Zrt. és a Volán Buszpark Kft. a Kravtex Kft.-vel.

Ennek értelmében 352 új buszt helyeznek forgalomba az országban, köztük szűkebb hazánkban is. A beszerzésnek köszönhetően hamarosan 240 Credobus Econell 12 és 112 Credobus Inovell 12 típusú jármű áll szolgálatba 2020 tavaszáig.

Megkeresésünkre a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóságán elmondták, 10 Credobus Econell 12 szóló típusú, helyközi jármű érkezik megyénkbe. Ezen autóbuszok 44 ülőhellyel rendelkeznek, alacsony belépésűek, akadálymentesek, kerekesszékkel és babakocsival is könnyen igénybe vehetők. Az új járműveket környezetkímélő EURO 6 besorolású motorral, robotizált sebességváltóval, nagy teljesítményű klímaberendezéssel szerelték fel, s WiFi is lesz a buszokon.

A könnyű felépítésnek is köszönhetően a járművek üzemeltetése gazdaságosabb, akár 15 százalékos üzemanyag-megtakarítás is elérhető, illetve a szén-dioxid-kibocsátása éves szinten 8,5 tonnával is alacsonyabb lehet – derül ki a Volánbusz Zrt. közleményéből.

Jövő év végéig összesen 638 korszerű, légkondicionált, USB-töltőpontokkal felszerelt és a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő autóbusszal bővül a Volánbusz járműállománya, aminek eredményeként a járműpark 10 százaléka újul meg. A héten aláírt szerződés a flottafejlesztés első üteme – tájékoztatta lapunkat a Volánbusz Zrt.

Ajánlóképünk: Volánbusz