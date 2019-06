Heves megye legnagyobb vállalatai jó évről adtak számot beszámolóikban

A legnagyobb arányú árbevétel-növekedést a He-Do Kft. produkálta 2018-ban.

A nem eltérő üzleti év szerint működő cégek kivételével május végéig kellett leadniuk előző évi beszámolójukat a társas vállalkozásoknak. Ennek a cégek többsége eleget is tett és többségük beszámolója ki is került az Igazságügyi Minisztérium céginformációs oldalára. A beszámolókból kiderül, hogy Heves megye legnagyobb vállalkozásainak zöme növelni tudta árbevételét 2018-ban – euróban is, nem csak a kilencforintos árfolyamromlás miatt–, ez azonban nem feltétlenül jelentkezett a nyereségesség területén.

A legnagyobb heves megyei cég továbbra is a hatvani Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. A cég kismértékben növelni tudta árbevételét, amely továbbra is exportból származott. 2018-ban 587,335 milliárd forint nettó árbevételről, valamint 9,24 milliárdos adózott eredményről adott számot a multinacionális vállalat. A cégcsoport másik heves megyei tagja, a maklári székhelyű Robert Bosch Automotive Steering bevétele tízmilliárd forintos növekedés után megközelítette a kétszázmilliárd forintot, attól kevesebb mint 3 milliárd forinttal maradt el. Adózás utáni nyereségük 814 millió forint volt, ami jóval kevesebb, mint a megelőző évben. A dobogó harmadik fokát a ZF Hungária Kft. foglalhatta el, amely 24 milliárdot javított 2017-es teljesítményéhez képest, hiszen 77,8 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, valamint 2,83 milliárdos adózott eredménynek örülhettek a német tulajdonosok.

Negyedik lett a Mátrai Erőmű Zrt., amelynek árbevétele a korábbi 93 milliárd forintról 73,6 milliárd forintra csökkent le. Igaz, a több mint kilencmilliárd forintos veszteség is 817 milliósra apadt 2018-ban. Adózás előtt egyébként még pozitív volt az egyenlege a cégnek. Az ötödik az LKH Leoni, amely 52,7 milliárd forint árbevételt realizált, amellyel elmaradt az egy évvel korábbitól, s a cég adózott eredménye is 124 millió forintot tett ki. A hatodik Johnson Electric Hatvan eltérő üzleti év szerint gazdálkodik, az ő korábbi bevételük, amely részben már 2018-ban keletkezett, meghaladta a 45 milliárd forintot. Az ­Apollo Tyres szintén eltérő ­üzleti éves, így most beszámolót nem tett közzé.

A nagy iparvállalatok után következhetne a Vimpex Drink Kft., az idei beszámoló még nem került föl a hatóság honlapjára. A zagyvaszántói nagyker vállalat után a húszmilliárdosok klubja sorakozik. Az Aventics áttért az eltérő üzleti évre, ezért év közben adott számot addigi gazdálkodásáról. Az első kilenc hónapot követően 18,319 milliárd forint nettó árbevétellel és 235 millió forintos nyereséggel adta le beszámolóját. A klub legújabb tagja a He-Do Kft., amely ugyan budapesti székhelyű, de ismert megyei vállalat. Az útépítő cég kilőtt, hiszen míg 2017-ben 8,9 milliárd, addig tavaly 20,5 milliárd forint bevételt realizált, ezzel párhuzamosan nyeresége is gyarapodott, a bevétel tizedét tette ki. Az eltérő üzleti éves ebm Hungary és Papst Hungary Kft.-k tavaly egyesültek, akkor közösen 20 milliárdos bevételt vallottak be. Tízmilliárd felett zárt a Stanley Electric (eltérő üzleti év, 12,85 milliárd) a Horváth Rudolf (12,6 milliárd), illetve a Pikopack Zrt. (10,5 milliárd forint) és a DS Smith Füzesabony. Nyolc-kilencmilliárdos forgalomról adott számot a Vamav, az Angstrom TruForge, a Magyar Hús, a Bumjin és a Geosol.