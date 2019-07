Idén is több száz motoros gördült be a Kútvölgybe

A jó hangulatról ezúttal is az élvonalbeli, hazai bandák gondoskodtak.

Idén is több száz bikert vonzott a Siroki Motoros találkozó, amelyre ma már nem csak hazai, hanem külföldi motorosok is szép számmal érkeznek. Az egyhetes pörgés a szervezőknek és a résztvevőknek ebben az évben is azt hozta, amit már megszoktak az idelátogatók és a kemény rock rajongói.

Farkas Gábor főszervezőtől megtudtuk, a jó hangulatról ezúttal is az élvonalbeli, hazai bandák gondoskodtak, akik hajnalig tolták a rockot. A leglátványosabb programokra, az iszapgyorsuló és a motoros hegymászó versenyre rengetegen voltak kíváncsiak, de nem hiányzott a motorhang szépségverseny, a környéken már megszokott és várt motoros felvonulás sem. Bár a szombati záróprogramokat némiképp megzavarta az eső, a fesztivál résztvevőit ez nem igazán zavarta. Megszokták már, hogy a kútvölgyi motoros hét nem telhet eső nélkül.

Az önkormányzat is kitett magáért, hiszen idén is mindent megtettek azért, hogy a kútvölgyi pihenőparkban minden feltételt biztosítsanak a rockerek és a motorsport szerelmeseinek fergeteges bulijához.