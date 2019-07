Idén Kistárkányban találkozott a hat névrokon település

Tizennyolcadik alkalommal találkoztak a Tárkány nevű települések, a megyénkbeli Mezőtárkány és Felsőtárkány, a dunántúli Tárkány, az erdélyi Köröstárkány, illetve Nagytárkány és Kistárkány a Felvidékről. A találkozónak ez utóbbi település adott otthont.

Tóthné Szabó Anita me­ző­tár­ká­nyi polgármester az évente megrendezett Tárkányok találkozójáról azt mondta, hogy tapasztalatai szerint minden település nagy szeretettel készül ezekre a jól megszervezett eseményekre.

– Mindenhol a végtelen szeretet és testvériség hatja át a találkozókat, amelyek a jövőbe vetett hit alapjai is lehetnek, a túlélésé, a magyarságunké, – fogalmazott a felvidéki beszédében Mezőtárkány vezetője. Ez alkalomból az író Wass Albertet idézte: „Egy percre se feledd, hogy minden magyar testvéred, bárhol is éljen!”

A találkozók céljáról azt mondta: az ismerkedésen, kapcsolatok építésén, a kapcsolatok ápolásán túl a hagyományok megismertetése, megőrzése, a magyar nemzeti örökségek bemutatása. Ebben a szellemben készülnek a következő évi eseményre, amelynek 2020-ban Felsőtárkány lesz a házigazdája.

– Szép hagyomány, és ritka példa arra, hogy hat település így összetartson, méghozzá ennyi időn keresztül – ezt már Bálint Csilla, az idei házigazda, Kistárkány polgármestere fogalmazta meg a több mint másfél évtizedes hagyományra visszatekintő találkozókról.

A szombati nap kulturális programokkal telt, az esemény sztárvendége a Kormorán együttes volt. A Tárkányok neveit hirdető fából faragott tulipánra minden delegáció szalagot tűzött. A polgármesterek közösen fát ültettek. A vasárnapi ünnepi istentiszteleten pedig Fazekas László, a Szlovákiai Magyar Református Keresztyén Egyház püspöke hirdetett igét.

A mezőtárkányi küldöttség tagjaként ott volt az eseményen Pásztor István, Mezőtárkány alpolgármestere. Kérdésünkre elmondta, hogy nagyon sok Tárkányok találkozóján vett már részt a feleségével. A tizennyolc év alatt kötődtek olyan kapcsolatok, amelyek a kezdetektől élnek a mai napig. Ilyennek nevezte a Dunántúlon fekvő Tárkányból a Mészáros családdal kialakult köteléket.

– Öröm volt ismét találkozni a nagytárkányi Kóbori családdal is, akiknél már mi is voltunk elszállásolva, mint ahogyan ők is jártak nálunk a gyerekekkel a legutóbbi mezőtárkányi rendezvényen. Az is mindig izgalmas, ha olyan családhoz kerülünk a két napra, akiknél még nem voltunk, így közelebbi kapcsolatunk nincsen – fogalmazott az alpolgármester. Ebben az izgalomban lehetett most részük Kistárkányban, ahol is a Rinkács család fogadta nagy szeretettel őket.