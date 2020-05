Idén több pénz juthat a gyöngyösi térség utainak felújítására is

Folytatódik és bővül a Magyar Falu Program. Idén további területekre, útkarbantartásra és falusi civil szervezetek támogatására juttatnak pluszforrásokat, összesen 12,5 milliárd forint értékben. A települések közül egyre több vesz részt a programban. Most két új pályázat jelent meg.

Halmajugra önkormányzata ilyen jellegű pályázatokban még nem vett részt korábban, most viszont pályáznak a Magyar Falu Programban is, és szeretnének minden hasonló lehetőséget megragadni – árulta el portálunknak kérdésére dr. Lakatos Rozália, a település polgármestere. – Ez idáig az orvosi eszközök beszerzésére nyújtottuk be pályázatunkat, illetve jövő héten tervezzük beadni az önkormányzat tulajdonában lévő kisebb hidak felújítására. Valamint az óvodai játszótér felújítására is, hiszen ideje, hogy a halmajugrai gyerekek egy modern és jól felszerelt helyen tölthessék az időt – részletezte a polgármester asszony.

Atkáron jelenleg az új orvosi rendelő kiviteli tervei készülnek. – Nyolcvanmillió forintot nyertünk rá, a napokban pedig út- és járdaépítésre pályázunk – árulta el Kocsis Attila polgármester.

Kazsu Attila, Abasár polgármestere elmondta: Abasáron a tavaly ősszel elnyert Temetőfejlesztés című pályázat megvalósulása történik jelenleg a programon belül.

– Ez a temetőben lévő belső útburkolat felújítását jelenti. Emellett az önkormányzat önerőből felújítja a ravatalozó lépcsőjét, az előtte lévő teret, a bevezető útszakaszt. Megújulnak kerti csapok, amit díszkútra cserélünk, és térkőburkolatot kap – részletezte a polgármester, s hozzátette, az idén az orvosi eszközökre már nyújtottak be pályázati anyagot. – Az önkormányzati út- és hídépítés, felújítás vár még feltöltésre, mellyel a lakótelep belső úthálózatát szeretnénk megújítani. Élni fogunk még a Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés, a Közösségi tér ki-, átalakítás és foglalkoztatás, a Közterületi játszótérfejlesztés lehetőségekkel is. Ez mind-mind fontos a közösségnek.

Gyöngyösorosziban sem sikerült kihasználni a Magyar Falu Program adta lehetőségeket az elmúlt pár évben.

– Igyekszem megragadni őket, több nagyon fontos számunkra – hangsúlyozta Tóth Szilveszter polgármester. Elmondta azt is, hogy az egyik az eszközbeszerzés. – Traktort szeretnénk, amit rengeteg módon tudunk majd használni, továbbá a játszótér bővítésére is benyújtjuk a pályázatunkat.

Az abasári temető a Magyar Falu Programnak köszönhetően újul megFotó: Czímer Tamás

Javítanák az életminőséget

Magyarország kormánya eltökélt annak a célnak az elérésében, hogy megállítsa a kistelepülések népességcsökkenését – hangsúlyozta: Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos év elején. Ehhez javítani akarják a falvakban élők életminőségét, így a költségvetésben idén is legalább 150 milliárd forint jut a Magyar Falu Programra. Látható, hogy a kistelepülések pedig élnek is a lehetőséggel, hiszen nem egészen két hete jelent meg az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése és a Közterület karbantartását célzó eszközbeszerzés elnevezésű alprogram.