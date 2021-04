Így nyitott újra Eger – az első tapasztalatok és számok

A kormányrendelet értelmében szerdától ismét kinyithattak azok az üzletek és boltok, amelyek az elmúlt hetekben a korlátozó intézkedések miatt zárva tartottak. A megyeszékhelyen rögtön tettünk is egy másfél órás sétát, azt figyelve, hogy a boltok vezetői vajon mennyire tartják be a rájuk vonatkozó előírásokat.

Sokan nagyot sóhajtottak örömükben, amikor kedden a miniszterelnök bejelentette: többhetes bezártság után újra kinyithatnak az üzletek, boltok. A megkönnyebbülést és a pozitív hangulatváltozást szemlátomás is lehetett tapasztalni – és nem feltétlenül az utcákon bóklászó embereken, hanem azokon a bolttulajdonosokon, eladókon, akik nyilvánvalóan nagyon megsínylették az elmúlt napok korlátozásait. Mostani felmérésünk alkalmával főleg arra voltunk kíváncsiak, hogy az üzletvezetők mennyire tartják be a fontos kitételt: vagyis, hogy a rendelet értelmében az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles a bejárat előtt, a nyitvatartási idő mellett, mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy egy időben összesen hány vásárló tartózkodhat a helyiségben.

Széchenyi utca és környéke

Hol máshol, mint az egri belvárosban, azon belül is a Széchenyi István utcában és annak környékén kezdtünk. Erre nemcsak sok ember fordul meg, de rengeteg ruha-, ajándék- és egyéb üzlet is található, tehát tökéletes kiindulási képet kaphattunk arról, hogy ki mennyire tartja be a szabályokat. Előzetesen nagy sürgés-forgásra számítottunk, ehhez képest némileg meglepetésként hatott, hogy az emberek egyelőre kimondottan óvatosan fogadták az újranyitás hírét.

A kinyitott üzletekben alig-alig láttunk vásárlót, a különböző üzletek vezetői, alkalmazottai viszont láthatóan aktívan tevékenykedtek: volt, aki a külső dizájnt csinosítgatta, és akadt olyan is, aki az áruit, portékáit rendezgette nagy szorgalommal. Megállapítottuk, hogy a legtöbb üzlet ugyan kinyitott az utcában és környékén, azonban voltak olyanok, akik még várnak néhány napot, és csak a jövő héttől fogadják majd újra a vásárlókat. Ami viszont tény: kivétel nélkül mindenhol, jól olvashatóan látható volt valamilyen jelzés vagy felhívás, hogy az adott helyiségben egy időben hány ember tartózkodhat. Piros pont.

Spar és pláza

Másodjára a buszpályaudvar mellett található, nemrég felújított Sparnál nézelődtünk. Itt ugyancsak precízen felhívták a figyelmet a létszámra vonatkozó szigorú kitételre, jelesül arra, hogy a bevásárlótérben egyszerre legfeljebb 65 ember tartózkodhat, továbbá természetesen kötelező a másfél méteres távolságtartás is. És bár most csak az ablaküvegen keresztül kémleltük a belső teret, úgy tűnt, hogy ha nem is pont 65-en, de azért majdnem ennyien tartózkodtak is odabent.

Utolsó állomásunk az általában hasonlóan forgalmas pláza épülete volt, amely gyalogosan csupán öt perc sétára van az előbb vizsgált helyszíntől. Ha nem tudnánk, hogy járványhelyzetben vagyunk, nagyon meglepődtünk volna, hiszen délután három óra környékén nagyon kevesen vásároltak odabent. Dicséretes, hogy az üzletek itt is jelesre vizsgáztak, aki kinyitott, az maradéktalanul eleget tett a rendeletben foglaltaknak, a bejárat elé kifüggesztette a figyelmeztető jelzéseket.