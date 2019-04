Így ünnepelték a húsvétot a hevesiek közel negyven évvel ezelőtt

Itt a húsvét, s ennek apropóján készítettünk olvasóinknak egy múltidézőt, melyben bemutatjuk, hogyan zajlott az ünnep Heves megyében 1980-ban. Érdemes lesz velünk tartani.

Nyuszibál Gyöngyösön

A gyöngyösi városi úttörőház a helység hét úttörőcsapatának mintegy kétszáz kisdiákja részvételével 1980. áprilisában is megrendezte a hagyományos húsvéti nyuszibált. A Heves Megyei Népújság arról számolt be: a hangulatos eseményen a 2. számú általános iskola kisdobosai kedveskedtek színes műsorral. Ezután a programban disco is szerepelt, majd a végén következett a szokásos tombola, amelynek főnyereménye – az alkalomhoz illően – egy élő piros szemű, fehér nyuszi volt.

Húsvét Boldogon

A lányos háznál 1980-ban már javában készítették a festett tojásokat, tányérokat, hogy legyen mit emlékül adni a locsolkodóknak. Mint kiderült, régi hagyományai voltak Boldog községben a húsvéti népszokások felelevenítésének. A falu apraja-nagyja a locsolkodás „lázában” élt ilyenkor.

A boldogi legények azt tartották, kölni helyett nincs is jobb a hideg artézi víznél, amely jót tesz a lányok bőrének, s felfrissíti még az idősebbeket is.

Ahol virágot kapott a locsolkodó, többet jelentett az számára minden cifra tojásnál.