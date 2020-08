Íme az utóbbi évek legnagyobb fogásai, amikről a Heol is beszámolt

Július 17-én induló versenyünkön a megye horgászaitól vártunk fotókat és sztorikat – értékes nyereményekért. Most pedig eljött az idő, hogy olvasóink szavazzanak a nekik leginkább tetsző képre.

Július 17-én induló versenyünkön a megye horgászaitól várunk szép fotókat és izgalmas sztorikat – cserébe havonta értékes nyereményeket nyerhetnek játékunk résztvevői a Heves Megyei Hírlap és a Heol.hu jóvoltából. Ehhez még továbbá az is szükséges, hogy olvasóink leadják szavazatukat az általuk kiválasztott fotóra. A tematikus horgászoldal természetesen nem előzmények nélküli lapunkon. Közel három éve már, hogy rendszeresen, havi egy-két alkalommal megjelenik a Heves Megyei Hírlapban a Horgász-Vadász tematikus oldal, melynek írásait a Heol.hu-n is közlünk.

A pecánál maradva: olyan országosan ismert, de a megyéhez több szálon is kötődő személyiségeket sikerült már megszólaltatni pecás élményeikről, mint Koncz Gábor vagy Reviczky Gábor színművészek. Helyből is igyekeztünk hírt adni a horgászainkkal történtekről illetve a kiemelkedő fogásaikról. Írtunk például arról a gigantikus halszörnyről is, amit idén márciusban fogtak a Tisza-tónál. A két méternél is hosszabb harcsa 60 kilogrammnál is többet nyomott.

De még ennél is nagyobb fogásnak számított az a nyolcvanöt kilogrammot nyomó Tisza-tavi harcsa, amit Oláh Csaba két évvel ezelőtt akasztott horogra. Oláh Csaba csorgós gumihalas peca közben a folyó Tiszafüredi és Örvényi szakaszát horgászta, amikor egy jó megérzés nyomán lecserélt csali meghozta szerencséjét. Hosszú, embert próbáló fárasztás után vehették kézbe párjával a hatalmasra nőtt 241 cm hosszú ragadozót. Csaba elmondása szerint élete legküzdelmesebb halfogása volt.

Idén májusban számoltunk be arról, hogy kapitális, 26,37 kilogrammos tőpontyot fogott május 15-én hajnalban Forgó Milán markazi horgász a Deli tavon. A pecás hetvenkét órás bojlis horgászatra érkezett a vízhez két barátjával. A hal komótos, húzós kapásra jelentkezett, harmincperces fárasztás után került szákba. Ez az uszonyos a tó eddig kifogott legnagyobb pontya, tórekord. Egyben Forgó Milán egyéni rekordja is. Az is természetes, hogy a ponty fotózás után visszanyerte szabadságát.

Egy 13,1 kilogrammos, óriási süllőt sikerült megakasztania a Tisza-tavon idén márciusban Papp Róbert pergetőhorgásznak. a fogás már önmagában is tiszteletet parancsoló, azonban még nagyobb elismerés jár a horgásznak a hallal való körültekintő bánásmódért. Korábban ugyanis, ha a kifogó úgy döntött, megtarthatta a halakat, az idei évtől viszont a 75 centiméternél nagyobb példányokat kötelező a vízbe kíméletesen visszahelyezni. Hogy ezek a halak valóban túl is éljék a megfogásukat, nem mindegy, a horgász mennyi ideig és milyen körülmények között tartja őket a levegőn.

Bármennyire is magányos és csendes sportnak tartják a horgászatot, a nagy fogásokat remek dolog megosztani, a jó pecás sztoriknak hangot adni pedig az egyik legjobb közösségi időtöltés. A Hírlap és a Heol.hu legújabb játékában éppen ezért arra hívtuk, és hívjuk a megyénkben élő horgászokat, hogy mutassák meg olvasóinknak a büszkeségeiket, és írják meg legjobb történeteiket!

Ajándék jár a legtöbbeket lenyűgöző fogásokért

Mindezt a játékot természetesen nem tét nélkül hirdettük meg. Olvasóink szavazatai alapján ugyanis júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A három legnépszerűbb képért minden hónapban ötezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voks pedig további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket ér. Hogy felpörgessük a hideg novembert is, az év fogása címért megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét.