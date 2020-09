Indulnak a kormányablakbuszok Hevesben

Szerdától lakhelyen is intézik az ügyeinket.

Szerdán a megyében két kormányablakbusz áll szolgálatba. A mobilizált ügyfélszolgálat célja az, hogy minden olyan településen elérhetőek legyenek ezek az állami szolgáltatások, ahol nincs kormányablak. Az egyik busz az Egri, Pétervásárai, Bélapátfalvai és Füzesabonyi járásokban, míg a másik a Gyöngyösi, Hatvani és Hevesi járásokban teljesít majd szolgálatot.

A kormányablakbuszok elindulásával a megye településeinek több mint a háromnegyedében lehet helyben intézni a hivatalos ügyeket. A buszok havi menetrendje mindig egy héttel az adott hónap kezdete előtt jelenik meg a Kormanyablak.hu weboldalon a mobilizált kormányablakok menüpont alatt. A menetrendet az igényekhez igazítják majd.

– Az állam legjobban működő szerve Magyarországon a közigazgatás. Az itt dolgozók tavaly megyénkben csaknem 360 ezer ügyet intéztek el, ez jóval több, mint a térség összlakossága. Idén a járvány ellenére közelíti az ügyszám a kétszázezret. Ezt a teljesítményt fokozzák a kormányablakbuszok. Nagyra értékeljük az ügyfelek fegyelmezett hozzáállását a jelen speciális körülményeihez, s kérem, továbbra is éljenek az elektronikus ügyintézés és az időpontkérés lehetőségeivel – mondta dr. Pajtók Gábor megyei kormánymegbízott Egerben.

– A buszoknak sík aszfalt, 7×3 méteres parkolóterület, harminc méteren belül 220 voltos áramforrás kell – tájékoztatott Gombály László, az Egri Járási Hivatal vezetője. – Két munkaállás található benne, a mozgáskorlátozottak bejutása is megoldott. Fénymásolóval, szkennerrel is felszerelt, arcképfotó is készíthető. Fontos tudni, az illetékek megfizetése csak bankkártyával lehetséges. Az üzemekhez, idősotthonokhoz, iskolákhoz való kitelepülések is a tervek között vannak.

– Az ügyintézők először egymást váltva mennek a buszokkal, hogy kitapasztaljuk, kinek előnyösebb az utazásos munka, mint az irodai. Ezen ismeretek alapján optimalizálunk később – mondta el Pán­czél Titanilla, az Egri Járási Hivatal kormányablak osztályvezetője.

Szerdán Ostoroson reggel 9 és 11, Novajon 13 és 14.30, Rózsaszentmártonban reggel 9 és 10.30, Petőfibányán 11.30 és 13, Zagyvaszántón pedig 14 és 15.30 óra között intézhetik majd az ügyeiket az településeken élők a mobil kormányablakban.