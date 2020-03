Ingatlanpiac: jelentős változást egyelőre nem tapasztalnak a Heves megyei kínálatban

– Ingatlanközvetítő ügyfeleinktől folyamatos visszajelzést kérünk. Kevesebb érdeklődésről számolnak be, de egyelőre a tanácstalanság érezhető. Számukra is sok a megválaszolatlan kérdés, mivel ehhez hasonló helyzetben még nem voltak – válaszolta lapunknak Kovács Kornél, az Ingatlannet.hu tartalommenedzsere.

– A közvetítők és a vevők is igyekeznek minden szükséges óvintézkedést megtenni az ügyletek lefolytatásakor. Visszalépések csak kis számban fordultak elő, akik a célegyenesben vannak, már nem hátrálnak meg. A vevők között akad, aki a későbbiek során kijárási tilalomra számít, emiatt próbálja mielőbb befejezni a vásárlást. A halasztás elsősorban azoknál kerül szóba, akik még nem találták még meg következő, ideális otthonukat, csak keresgélnek. Az elmúlt két hétben jelentős változást a Heves megyei kínálatban nem tapasztaltunk. A vészhelyzet kihirdetése óta az itteni piacon nem találtunk eltérő tendenciát az ország többi részéhez viszonyítva – részletezte a szakember.

Az Ingatlannet szerint a lakáspiac lassabban reagál a globális eseményekre, ahogy ez a 2008-as gazdasági világválság idején is tapasztalható volt. Korábbi járványok alapján készült tanulmányok vizsgálatából kiderül, hogy az így okozott gazdasági visszaesés nem hasonlít a tipikus recessziókra. Utóbbiak elhúzódóak, és tovább tart a helyreállás, míg egy nagy járványt követően hamar lábra áll a gazdaság. Az árakat tekintve így komoly zuhanásra nem számítanak a szakemberek, azt várják, hamar talpra áll a piac.

Mindez azon múlik, mennyire gyorsan lendülünk túl a járványon. A tranzakciók száma csökkenhet, de az érdeklődés még nőhet is, mert az otthonukat keresőknek most több idejük van a hirdetőoldalakat böngészni. A vásárlók nem tűnnek el, csak két részre szakadnak: lesznek, akik mindenképp üzletre törekednek, mások inkább elhalasztják az vételt, ezért ajánlott tartósan a piacon tartani az ingatlanokat.

– Ha további szigorítások lépnének életbe, mint amilyen például a kijárási tilalom, és ez a szerződés meghiúsulását okozza, úgy a foglaló összege visszajár. A félbemaradó vásárlások a jelenlegi vészhelyzet után fejeződhetnek be. Egyelőre aki lakást akar venni, az megteheti – hangsúlyozza a szakember.

Kevesebb hirdetést olvasunk

A vírus gazdaságra gyakorolt hatásait csak hónapokkal később fogjuk érezni. Ennek ellenére kirajzolódik a változás. Amíg tart a járványügyi vészhelyzet, addig a kereslet mérsékelt csökkenésére lehet számítani, hiszen most nem ez lesz a legfontosabb teendő. A személyes találkozók minimalizálásának érdekében kevesebb ingatlanbejárás várható, a tranzakciók száma is alacsonyabb lesz. Egy-egy lakás több időt tölt majd a piacon. Erre utal, hogy a Jófogás portál adatai szerint máris visszaesett a hirdetési oldalak látogatottsága, és segítségre szorulnak az ingatlanközvetítők. Az irodáknál a megnövekedett távmunka miatt mérsékelt forgalomra számíthatunk. Az építkezések félbeszakadhatnak, a projektek csúszása is valószínűsíthető. A rövid távra szóló lakáskiadások számában is visszaesés várható.