Jól pályáztak, milliárdos projektek indulnak

Sokat fejlődött a város az elmúlt években, méltán lehetnek büszkék az eddig megvalósított ­terveikre. A munka azonban nem áll meg, a tavaly zöld utat kapott pályázatok idén valósulhatnak meg. Minderről Sveiczer Sándor polgármesterrel beszélgettünk.

– Az elmúlt években több fejlesztés valósult meg Hevesen. Melyeket emelné ki közülük?

– Sok-sok munka és lobbi árán, de úgy gondolom, biztos léptekkel haladunk a fejlődés útján. Nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a 31-es főút, valamint a járóbeteg-szakellátó megújulhatott. Az elnyert pályázatainknak köszönhetően sok iskola és óvoda is korszerűbb lett Hevesen. Az igen rossz állapotban lévő Fecskeházat önerőből sikerült felújítanunk, ami a fiatal párok lakhatását segíti a településen. A képviselő-testület több helyi fejlesztésről is döntött az elmúlt évben. Így saját erőből parkolóhelyeket és új sétafelületeket, járdákat alakítottunk ki, egyebek között az Erkel Ferenc utcában és a Szent Gellért Katolikus Iskola mellett is.

Sveiczer Sándor szerint a sikeres pályázatok egymásra épülve teszik még élhetőbbé a várost Fotó: Berán Dániel

– Milyen intézkedéseket tettek eddig, és miket terveznek még azok számára, akik hátrányos helyzetben vannak?

– A közmunkaprogramunk több száz embernek biztosít munkalehetőséget. Értékteremtő munkát is végeznek, hiszen utcabútorokkal, használati tárgyakkal, s a mezőgazdaságban megtermelt javakkal is ellátják a helyi közösséget. Ez a program arra is nagyon jó, hogy visszasegítse őket az elsődleges munkaerőpiacra. Öröm számunkra, hogy sokaknak ez már sikerült is. A Nők otthon és a munkában nevű projekt lehetővé teszi, hogy rugalmas foglalkoztatással segítsük a kisgyermekes anyukák visszatérését a munkába. Az időseket tartós élelmiszerrel szoktuk segíteni karácsonykor, a tűzifa-támogatás a rászorulók terheit csökkenti. Ha gond van, a hevesiek bizalommal fordulhatnak hozzánk, továbbra is segítünk, a lehetőségeinkhez mérten.

– Tavaly több fontos pályázatuk kapott zöld utat, hol tartanak most ezek?

– A következetes stratégiai tervezésnek, a sikeres pályázatoknak köszönhetően, olyan fejlesztésekre lesz módunk a jövőben, amelyek egymásra épülve segítenek élhetőbbé alakítani városunkat. Heves város nyerte a legnagyobb pályázati összeget ipari park létesítésére, közel ­egymilliárd forintot. Beépülhet végre a két hektár nagyságú Bermuda­ nevű­ terület is a Sportcsarnok mellett. Itt teniszpályák, futópálya, zárt kutyafuttatók és szabadtéri fitneszpályák épülnek, a nagy zöldterületek megtartásával. Nagy örömünkre szolgál, hogy hamarosan felépülhet a börtön is városunkban. Ez új munkahelyeket teremt, emellett a beszállítókat is ide vonzza. Reméljük, hamarosan az alapkő letételére is sor kerülhet. Nem elfelejtve, sokaknak lesz jó lehetőség a tanuszoda létrejötte is.

– Mi az, amire esetleg eddig még nem volt lehetőség, de amit mindenképpen szeretnének megvalósítani idén?

– Az önkormányzat nevében köszönjük a városi rendőrség, a polgárőrség, a mentők és a mezőőrök munkáját. Minden évben próbáljuk eszközfejlesztéssel segíteni a közért végzett tevékenységüket. Ebben az évben az ő munkájuk során segítséget adó, éjszaka használható infravörös távcsöveket szeretnénk beszerezni. Ez az idei eszközfejlesztési célunk.