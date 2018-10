Jövőre nyithatja meg kapuit a község gyönyörű tájháza

Hamarosan tájházzal gazdagodik Egerszólát. Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Programnak köszönhetően 38 millió forintból újítja fel a Petőfi utca 1. szám alatt található épületet, amely a kiállítótéren felül közösségi funkciót is betölt majd.

– Egy 1927-ben épült módos paraszti házat vásárolt meg néhány éve az önkormányzat, azt alakítjuk át tájházzá. Egy nagy, tágas objektumról beszélünk, több szobával, udvarral. A berendezés nagy részét a falubeliek adják majd össze, már rengeteg felajánlást kaptunk, többek között a huszadik század elején készült bútorokat, képeket és szövőszéket is, elindult az összefogás a jó ügy érdekében – osztotta meg Verebélyi György.

A településvezető kiemelte, öt helyiségből áll az épület, szeretnének egy tájszobát, egy korabeli hétköznapi tárgyakat bemutató szobát, egy vizesblokkot, teakonyhát, valamint egy foglalkoztató-közösségi szobát is. Ezenfelül egy búbos kemencét is építenek, és az udvaron is lesz egy kemence.

– Korábban nem volt tájház a településen, szerettünk volna, de önerőből nem tudtuk megvalósítani, ezért nagy öröm számunkra ez a lehetőség. Az épületben az ide érkező turistákat is várjuk majd, de úgy tervezzük, hogy kisebb helyi rendezvényeket is szervezni fogunk ide, valamint különféle foglalkozásokat is – részletezte Verebélyi György.

Elárulta, a céljuk az volt, hogy a felújítást követően az épület megőrizhesse eredeti szépségét, kicserélték a tetőt, szigetelték az objektumot, és az ablakokat is sikerült helyreállítaniuk csere nélkül. A belső terek egyik ékessége a gyönyörű fehér hajópadló. Eredetileg is ilyen volt a házban, de az teljesen tönkrement, ezért újat kellett csináltatniuk. A településvezető aláhúzta, az akadálymentesítés is megvalósult, ám a pályázatba már nem fért bele a kerítés felújítása, ezért azt majd később hozzák rendbe. A tájház megnyitását jövőre tervezik.

Egyre népszerűbb a település Bár sok látnivaló nincs, egyre népszerűbb a község az otthont keresők és a turisták körében.

A faluban egyre több a fiatal, beköltöző család, a megüresedő házak hamar elkelnek – mondta el büszkén Verebélyi György. Hozzátette, csendes, nyugodt falu az övék remek közbiztonsággal, van óvoda, háziorvos, könyvtár, ifjúsági klub és egyéb szolgáltatások, ez sok családot vonz. De a turisták sem ritkák a községben, a nyári hónapokban mindig tele vannak a vendégházak, hiszen sokakat vonz a nyugodt, falusi környezet, aki pedig izgalmasabb kikapcsolódásra vágyik, a környéken bőven talál erre lehetőséget.