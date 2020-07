Július 20-án átadják az M25-ös utat

Két hét múlva 2×2 sávon, biztonságosan és gyorsan érhető el térségünk és Budapest.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a félmilliárd forintot bőven meghaladó beruházást valósít meg a demjéni Magyar Gomba Kertész Kft. Az összeg ötven százalékát, 282 millió 30 ezer forintot a kormány támogatásként biztosított. Az erről szóló okiratot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken nyújtotta át a cég ügyvezető igazgatójának, Rácz Józsefnek.

Az eseményen jelen volt Nyitrai Zsolt, Eger és térségének országgyűlési képviselője is. A miniszterelnöki megbízott egyebek mellett arról is szólt, hogy július 20-án átadják a forgalomnak az Egert az autópályával összekötő M25-ös utat, így két hét múlva 2×2 sávon, biztonságosan és gyorsan érhető el térségünk, illetve Budapest. Így nem csupán a turisták, de a gazdasági vállalkozások számára is kiváló befektetési terepet kínál a térség.

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta: közel száz nap telt el a veszélyhelyzet szorításában, ám ma már elmondhatjuk, hogy mind az egészégügy, mind pedig a gazdaság területén jól vizsgázott a kormány, hiszen megvédte az emberek egészségét, most pedig a kormány jelentős támogatást ad a gazdaság szereplőinek.