Kamerarendszerrel könnyítenék a Heves megyei rendőrök munkáját

Több helyhatóság vezetése is úgy gondolja, hogy szükség van térfigyelő kamerák kihelyezésére a településeken. Van, ahol pályázat útján már sikerült megvalósítani a rendszert, s van, ahol önerőből finanszíroznák a kialakítását.

Pályázati forrásból telepítettek kamerákat Tenken. A polgármester arról tájékoztatott, hogy a helyi polgárőr-egyesület nyert támogatást a megvalósításra, még 2018-ban. Szopkó Tamás elmondta, öt kamerát helyeztek el a faluban. A rendszer teljes kivitelezése közel ötmillió forintba került.

Kifejtette, hogy egy-egy kamera figyeli a 31-es úton a Heves és Dormánd felől közlekedő autósokat, valamint az Erdőtelek irányából érkezőket. Rendszámfelismerő funkcióval látták el ezeket, s annyira hatékonyak, hogy éjszakai fényviszonyok között, még a reflektorral érkező járművek rendszáma is látható az általuk készített felvételeken. Egy-egy forgó kamerát is felszereltek, amelyek 360 fokban mutatják meg az adott területet. Egyik a község központjában a kereszteződést, a hivatal előtti részt, illetve a boltok környékét pásztázza. A másik a Mikszáth Kálmán úton az óvoda környékét látja.

– A felvételek – szükség esetén – jelentősen megkönnyítik a rendőrség munkáját, hiszen a felvett adatok hetvenkét óráig visszakereshetők – fogalmazott a faluvezető. Ha lesz rá lehetőség, szeretnék bővíteni is ezt a hálózatot újabb kamerák elhelyezésével, ehhez nagyon jó alap lesz a most kiépült rendszer.

– Tarnazsadányban is vannak térfigyelő kamerák, ám ezek már nagyon elavultak – tudatta a Hírlappal a polgármester. Koczka Ferenc úgy véli, nagy szükség lenne modernebb technikával kiépült rendszerre, amely nagyban elősegítené a bűnmegelőzést, a közbiztonság növelését is. A meglévő rendszer felújítására és átalakítására az önkormányzat saját forrás felhasználását tervezi, erről a napokban hoz döntést a testületük.

– Átterveztetjük ezt, mert a kamerák szakmai szempontból sem megfelelőek, illetve rossz helyre szerelték azokat – fejtette ki. Elképzelésük szerint közel húsz kamerát helyeznének el. Koczka Ferenc úgy véli, ez a lakók érdekét is szolgálja, a szubjektív biztonságérzetet erősítené, s a rendfenntartók munkáját is megkönnyítené. A cél, hogy a most tervezett hálózat évről évre bővüljön, az önkormányzati ciklus végére majdnem minden utcába kerüljön térfigyelő kamera.

Tarnaszentmiklóson ugyan nincs egy kamera se felszerelve, ám a községvezető Oláh Tamás arról szólt, anyagi forrásaik nem engedik meg, hogy önerőből hozzák létre a rendszert. Tervezik, hogy ha módjuk lesz rá, térfigyelő kamerákat helyezzenek el a falu néhány pontján.

– Szeretnénk megőrizni a most is jó közbiztonságot. Szerencsére nem sok bűntény történik nálunk, de talán ezt a keveset is vissza lehetne így szorítani – vélekedett.

Kezdőképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock