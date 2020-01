Kecskék az egri várhegy romjain

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar ­kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMÚ HETILAP. 1901. OKTÓBER 20.

Az egri hősök szobra.

Aki ma Egerben jár, lát a város közepén egy romokba süllyedt várhegyet. A romok falához házikók támaszkodnak, fenn a romok között itt-ott egy kecske legel, vagy egy-egy honvéd alszik.

Ha a városba jött idegen nem ösmeri a históriát, csak omlott bástyákat lát itt bemohosodott ágyurésekkel; egy barlangot, melyben törött orru márványember fekszik; s az egész várat 3 kis hitvány bádogtáblára festett felirat magyarázza: Alsó-kapu, O-kapu, Setét-kapu.

1902-ben lessz 350 esztendeje, hogy e három kapu körül egy hónapig nem száradt föl a föld az emberi vértől. Európa leghatalmasabb császárának két hada és minden ágyuja egyesült e kapuk alatt. Magyarország már eltiporva hevert, még csak ez a kis vár volt benne az élet… Ha ez a vár is leomlik a magyar nemzetet beirhatja a történelem a holt nemzetek közé s ma már a Tisza és Duna országában nem a magyar arat, templomainkból idegen ének száll és István király koronája nem egyébb, mint numerussal ellátott muzeumi ritkaság.

Dobó és társai – mindössze kétezer ember – feltartóztatták a szultán kétszázezernyi roppant seregét, s megmentették Magyarországot. Eger városa most, az egri vár ormán, diszes érczszobrot akar emelni Dobónak s vitéz bajtársainak, s a szoborbizottság szép, lelkes fölhivásban szólitá fel a magyar közönséget adakozásra a szobor alapja javára. Csekély adományt is köszönettel fogad a bizottság, amelyet dr. Hubay György egri gyógyszerésznek, mint a szoborbizottság pénztárnokának, az egri polgármesteri hivatalnak, vagy akár a fővárosi napilapok utján lehet küldeni a pénzt. Az adományokat nyilvánosan nyugtázza a bizottság, az adakozók nevét a szobor leleplezése ünnepén emlékkönyvben fogják megörökiteni.

MÁTRA. A HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK T. EGYESÜLT MEGYÉK GAZDASÁGI EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. 1874. FEBRUÁR 13.

Inséggel küzdők.

A f. évi jan. 31-ik napjára a gyöngyösi inséggel küzdők javára hirdetett s sorshuzással összekötött tánczvigalom a gyöngyösi kaszinó egyesület termében valósággal megtartatott.

Midőn a kaszinói társulat eme tánczvigadalom tartását elhatározta, még csak álmodni sem merte, hogy kedves honleányaink részéről nagyobb mérvü s mennyiségü tárgyak beküldésével fog szerencséltetni, miért is csak 2000 db sorsjegy kibocsátását rendelte meg; azonban minthogy buzgó s a szenvedő nemes érzelnü honleányaink a tárgyak beküldésével egymással vetélkedtek, s ennek folytán 352 db tárgy küldetett be, melynek értéke a kibocsátani tervezett 2000 db 25 krros sorsjegyek értékét majdnem megkétszerezte a sorsjegyek száma 4000-re emeltetett fel, melyből elkelt 3089 db, a megmaradt 911 db ugy az egri érsek ő excellentiája által kétszeres áron kifizetett s visszaküldött 100 db hasonlag a gr. Almásy György úr által megvett de szegények javára visszaküldött 200 db sorsjeggyel együtt az inségesek javára 1111 sorsjegy játszott.

Szerkesztő barátom talán azt is szeretnéd tudni hogyan mulattunk? Ismerve a gyöngyösi és vidéki közönséget elképzelheted, s elég, ha annyit jegyzek meg, hogy a vigadalom kivilágos kiviradtig tartott, s ekkor valószinüleg mindnyájan megelégedetten hagyták el a termet.

HATVAN ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS IRODALMI HETILAP. 1901. ÁPRILIS 21.

Germanizáló czukorgyár.

A selypi czukorgyár hivatalos érintkezésben szóban ugy mint irásban a német nyelvet használja. Módunkban volt meggyőződni Hatvanba és a vidékre küldött leveleiből, hogy ugy a czégnyomás (vignetta) mint a czimzéstől kezdve, az egész levél az aláirásig ékes germán nyelven van irva. Nem menne el csaszlauba, a honnan ide került a mi becsületes vidékünkre magyar kenyéren élni az a sült német és cseh kompánia? Mert hiszen csehek és németek az istenadták igazgatójuktól kezdve, le az utolsó számottevő mesterig. Mondanunk sem kell, hogy alattuk a rájuk utalt munkásnép csak sanyarog. Csekély bérért nehéz munkát végez, míg a zsirosabb konczokat rajrokonaiknak adják. Számtalan panaszt hallottunk már a szegény elcsigázott munkásnép ajakáról. S mindezekért nagyon rászolgálnak az állam által nyujtott szállitási és adó kedvezményekre. A derék gyár müködését különben majd figyelemmel kisérjük.

Tallózta: Szilvás István