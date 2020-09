Keddtől leszállítják a maszk nélkül utazókat a buszokról és a vonatokról

Szeptember 15-től kizárhatóak az utazásból azok az utasok, akik nem hordanak az orrukat és szájukat eltakaró maszkot, kendőt vagy sálat a MÁV-START és a Volánbusz járatain.

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében a közösségi közlekedési eszközökön, így a vonatokon és buszokon is kötelező a száj- és az orr eltakarása. A MÁV-START és a Volánbusz is arra kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, lázzal vagy meghűléses tünetekkel járó betegség esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket – közölte honlapján a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság.

Szeptember 15-től szigorúbb intézkedésekkel védik szabálykövető utasaik és munkavállalóik egészségét. A MÁV-START keddtől fokozottan ellenőrzi a vonatokat a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel együttműködve. Az új vállalati szabályozás szerint, aki a felszólítás ellenére sem takarja el az orrát, száját, az utazásból való kizárást kockáztatja, a szabálytalanul utazót ugyanis leszállítják a vonatról.

A Volánbusznál is fontos változás lép életbe: az autóbusz-vezetők kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és a kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök ellenőrzik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárják az utazásból az érintetteket.