Képviselői elismerő oklevelet kapott Kiss Tibor és Rauch Ferenc Nyitrai Zsolttól

Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott augusztus 20. alkalmából országgyűlési képviselői elismerő okleveleket adott át két sportolónak, sportszervezőnek – Kiss Tibornak és Rauch Ferencnek – hétfőn délután.

Az országgyűlési képviselői elismerések átadása alkalmából szervezett ceremónián Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki megbízott, országgyűlési képviselő rövid beszédében úgy fogalmazott: hazánk, Magyarország születésnapja közeleg. Augusztus 20. a magyar nemzet legnagyobb ünnepe. Ilyenkor a több, mint ezer éves Magyarországot, Európa legrégebbi államainak egyikét ünnepeljük.

– Szent királyunk, István megvédte Magyarország függetlenségét egy olyan korban, amikor választható lett volna a behódolás. Az akkori Európában népek szűntek meg és olvadtak be más népekbe. A magyarság sok viszontagságon keresztül is megmaradt, itt élünk Európa szívében, őrizzük magyarságunkat és Európa határait. Az ezeréves magyarság a történetén keresztül is azt üzeni egész Európának, hogy Európa csak akkor maradhat meg, ha megőrzi önmagát, megvédi határait, a nemzetek Európáját és keresztény kultúráját – mondta Nyitrai Zsolt.

A térség országgyűlési képviselője utalt arra, hogy hagyomány már az általa adott országgyűlési képviselői elismerés azok számára, akik szakmájuk, hivatásuk mesterei. Életútjukkal eredményeikkel erősítik szeretett városunk, Eger hírnevét.

– Ma két sportolót, sportembert köszöntök. A sport rendkívül fontos az ember személyiségfejlődésében, mert megtanít győzni, megtanít veszíteni, csapatban együttműködni. A sport stratégia alkotásra késztet, megtanít előre, az ellenfél fejével is gondolkodni.

Kiss Tibor a futball területén alkotott emlékezeteset. Neve az ország területén több helyen, így Egerben is összeforrott a jó labdarúgással játékosként és edzőként egyaránt. Köszönöm, amit az egri labdarúgásért tett, és ezen a ponton szeretném megjegyezni, hogy Eger városának sportszerető közönsége igazán megérdemelne egy jó NB II-es focicsapatot, hiszen sport ide, vagy oda a foci az igazi népsport, a világ legnépszerűbb játéka.

Rauch Ferenc, az egri sakkélet meghatározó alakja, több, mint négy évtizede szervezője, motorja az Agria Sakkfesztiválnak. Köszönöm, hogy világszintű tehetségeket fedezett fel és remélem, hogy van még pár a keltetőben. Ezen a ponton jegyzem meg, hogy Eger sportszerető közönsége megérdemelne egy jó NB II-es sakkcsapatot – fogalmazott a honatya.