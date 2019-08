Két héten át magyar nyelvet tanulnak a külföldi diákok Egerben

Barátkoznak, megismerik a várost és az egyetemet is.

Az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) egri campusán kéthetes, hatvan órás magyar mint idegen nyelv képzést indított kezdő és haladó szinten hétfőn. A kurzus augusztus 16-án ér véget. A tanulókat Taylerné Tóth Katalin, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának osztályvezetője és dr. Liptai Kálmán rektor köszöntötte, aki egyebek mellett beszélt az egyetem történelméről és nemzetközi kapcsolatairól is, valamint szót ejtett az EKE szervezeti felépítéséről is.

A résztvevők, akik közt van kínai, cseh, finn, német, horvát és kolumbiai is, a nyelvtanulást támogató környezetben, tapasztalt oktatók és korszerű segédanyagok segítségével sajátíthatják el vagy fejleszthetik a nyelvi készségeket. Elhangzott, mivel az egyetem fontosnak érzi, hogy a jelentkezők a tanórák keretein kívül is gyakorolhassák a magyar nyelvet, lehetőséget biztosítanak számukra egy-egy kihelyezett tanórán vagy kulturális programon való részvételre is.

A hallgatók barátkozni is jöttek az egyetemre, ezzel is építve nemzetközi kapcsolataikat.