Két remek mátraballai pedagógust tüntettek ki Varga Gábor-díjjal

Szedlák Edinát és Forgó Zsoltot hivatalosan november 20-án értesítették az elismerésről. Ez Európa egyetlen olyan díja, amivel szülők jutalmaznak őket partnerként kezelő pedagógusokat. Ebben az évben speciális kiírás alapján új kuratórium ítélte oda az elismerést a kiváló tanítóknak.

Pádárné Gyuricza Henriettől, a község polgármesterétől megtudtuk, a helyben élők nagyon sokat köszönhetnek a két szakembernek, akik hosszú évek óta szolgálják a közösséget azzal, hogy a helyben és a környéken élő kisdiákoknak a legjobb színvonalú alapoktatást biztosítsák. – Büszkék vagyunk arra, hogy a díjat alapító Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME) felfigyelt e két kiváló ember teljesítményére.

Bár a jelenlegi korlátozások miatt az ünnepséget csak tavasszal tudjuk méltóképp megrendezni, a szervezet a díjátadó szokásos időpontjában, november 20-án nyilvánosságra hozta az új Varga Gábor-díjasok nevét, akik megérdemlik a méltatást – fogalmazott a község vezetője.

Az ESZME indoklásában az áll, hogy a 2020-ban olyan pedagógusokra szerették volna ráirányítani a reflektorfényt, akik a tavaszi iskolabezárás időszakában különösen odafigyeltek a családok helyzetére és velük együttműködve alakították a kényszerű otthoni oktatás feltételeit, figyelembe vették a gyerekek érdekeit éppúgy, mint a családok élethelyzetét.

Szedlák Edina és Forgó Zsolt, a mátraballai általános iskola tanítói, az őket javasló szülők szívmelengető szavai alapján példaként szolgálhatnak mások számára is. A két tanító munkássága általánosságban is fontos szerepet játszik az egyenlőtlenségek csökkentésében és a helyi társadalmi kohézió erősítésében. Azzal a meggyőződéssel dolgoznak, hogy minden gyermeket segítsenek a társadalmi, családi háttértől függetlenül. Céljuk, hogy olyan fiatalok nőjenek fel Mátraballán, akik a helyi közösségeket összetartóbbá tehetik. Fontos számukra az is, hogy minden gyerek – a sajátos nevelési igényűek is – megtalálják a helyüket, jól érezzék magukat, s egyéni fejlődésük biztosított legyen – olvasható az indoklásban.

A járvány tavaszi kezdetével rugalmasan szervezték meg az otthonoktatás bevezetését. Minden családnál felmérték, hogy kinek, milyen digitális eszköze van, hány iskolás gyermeket érint a online oktatás, feltérképezték, hogy a gyermekek melyik idősávban érhetők el. A Klebersberg Központ segítségével eszközöket biztosítottak azoknak a tanulóknak, akiknek erre szükségük volt. Az online platformokon egyeztették a legfontosabbakat.

A csoportokat a szülők és a gyerekek egyetértésével hozták létre. A pedagógusok a heti feladatokat a hétvégén átnézték, javították, majd visszaküldték. Mindketten megtalálták a módját, hogy mind a gyerekeiket, mind a szülőket motiválják.

A környezetismeretnek és a készségtantárgyaknak nagy jelentősége volt ebben az időszakban. Az időjárás megfigyelésére kérve a gyerekeket könnyen elérték, hogy kimozduljanak a házból, jegyzeteljenek a szabadban, készítsenek naplót a tapasztaltakról. A húsvéti díszek készítése, ezáltal a ráhangolódás az ünnepre ugyanígy élményalapú volt.

A tanév végén – amikor a szabályozások ezt már lehetővé tették – minden gyereket két-három hétre visszafogadtak az iskolába. Ez újra lehetővé tette a bensőséges tanár-diák viszonyt. Az utolsó héten szerveztek egy tanár-szülői fórumot, ahol megbeszélték és értékelték az elmúlt hónapok tapasztalatait.