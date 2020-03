Kijárási korlátozás: az összes szabály, hogy mikor, ki és hova mehet

A március 28-án életbe lépő kormányrendelet a sportolást is szabályozza, és azt is, hogy a 65 évesnél idősebbek és fiatalabbak mikor mehetnek például boltba.

Péntek reggel Orbán Viktor bejelentette, hogy kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között, a koronavírus elleni védekezés jegyében. A kormányrendeletet már alá is írta, és azt Facebook-oldalán is publikálta, és az megjelent a kormany.hu-n is. Mint abban olvasható, mindenki köteles a szociális érintkezést, a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. A rendelet épp ezt segíti elő, így például azt is megszabták, hogy ezt a távolságtartást a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos tartózkodni tilos március 28-tól, ez alól kivételt csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása jelent. A lakóhelyet, tartózkodási helyett, illetve magánlakást csak alapos indokkal lehet elhagyni.

A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletbe, drogériába, piacra vagy gyógyszertárba 9.00 óra és 12.00 óra között mehet be. Ugyanezeken a helyeken 9-12 óra között az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65 évesnél idősebb személy tartózkodhat. Megengedett az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés, ennek azonban pontos szabálya van szintén: külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen, de másoktól legalább 1,5 méter távolságot tartva

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a péntek délelőtti koronavírus tájékoztatón mindemellett felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi óvintézkedések betartását továbbra is kérik és szorgalmazzák. Éppen ezért kérte azt is, hogy amennyiben az idősek inkább vegyék igénybe a családtagok és önkormányzatok segítségét, és csak akkor hagyják el az otthonukat, ha feltétlenül szükséges, és csak abban az időszakban, amikor a kormányrendelet azt meghatározta.

Alapos indokok a kormányrendelet szerint:

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és

eszközöket árusító üzletben) való vásárlás házasságkötés és a temetés szűk családi körben

napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése

az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna)

a minimum 1,5 méteres távolságtartással a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szorulóknak (például kiskorú, idős, beteg emberek) részére történő segítségnyújtás

az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása

a szülői jogok és kötelezettségek

a hitéleti tevékenység

az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés

Alapos indoknak számít vásárolni:

a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben

a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben, drogériában

az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben

a mezőgazdasági üzletben, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat

a piacon, a helyi termelői piacon

a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertárban)

a dohányboltban

valamint az üzemanyag-töltőállomást felkeresni

Alapos indoknak számító szolgáltatások, amelyek igénybe vehetőek:

fodrász, manikűrös

szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások

a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások

a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások

a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások

Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban, valamint a vendéglátóhelyeken az előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

A vonatkozó törvény szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelményének betartásával az ott megfogalmazottak szerint alkalmazhatja. Szabálysértést követ el, aki az a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. A szabálysértési törvény vonatkozó paragrafusától eltérően azonban a kihirdetett előírásokkal kapcsolatos szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.