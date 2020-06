Kiöntöttek a patakok, az utcán is zúdult le a víz Bátorban és Bükkszéken – Fotók

A tavalyinál nagyobb villámárvizek voltak Egertől Északra.

Több helyen is villámárvíz volt ma hajnalban Heves megyénkben. Bátorban hajnali háromkor kezdődött a felhőszakadás és rövid idő alatt 88 milliméter csapadék hullott le a faluban lévő meteorológiai állomás szerint, mondta Pallagi Alfréd polgármester, aki déltájban épp fertőtlenítőszert vitt azoknak, akiknek portájára betört a víz. Mint mondta, a patak megáradt, hiszen a környező hegyekből idefolyt a víz, s Egerbocs felől gyorsabban érkezett az ár, mert elkészült a patakmeder burkolása. A patak visszaduzzadt és volt, ahol derékig ért az ár, de az orvosi rendelőnél is 30 centiméter magasan állt, s jobban kiöntött, mit korábban. Az önkormányzat zsákokat adott azoknak, akiknek szükségük volt rá, ez főleg a patak-menti telkeket jelentette.

Itt laknak Nagyné Berecz Annáék is, nekik az udvarukon álló két autójuk ment tele vízzel, de betört az ár a garázsba és a kazánházba is.

– Hajnal óta fent vagyunk, a nagy csattanásra ébredtünk. Reggel hat óra után kezdett áradni a patak és egy óra múlva itt volt a nagy víz, az első lépcsőfokig ért. Egy évvel ezelőtt június 23-án volt villámárvíz, de az csak a kerítésig jött föl. A mostanihoz hasonló, de azért kisebb ár húsz éve lehetett utoljára – mondta Nagyné.

Bükkszéken is már takarítottak kora délután, a főtéri üzletekből vödrökben hordták ki a vizet, illetve szivattyúztak is. Mindent beborított az iszap, amelyet a víz magával hozott a környező hegyekből. Bükkszék egy tál mélyén fekszik, így a környező hegyekből mindenhonnan ide folyt össze a víz, főként a legmélyebben fekvő főtérre.

– Otthon a pincét elöntötte, az ott lévő bútorok, s minden elázott, lassan minden évben ez van. A lakásra van biztosításunk, az üresen álló üzletre azonban nincs. Reggel öttől talpon vagyunk, először otthon mentettük, amit tudtunk, most jöttünk ide – monda délután egy óra tájban Huszár Lajosné.

Fia, Huszár Péter önkéntes tűzoltó a településen, elsőként értesítették, hogy baj van, terepjáróba ült és ment a helyszínre. Int mondta, szerencséje volt, mással nem tudott volna átkelni az úton hömpölygő vízen, egyszer így is lefulladt, mert a kipufogóig ért a víz. Mint mondta, szerencse, hogy vannak az önkéntes tűzoltók, és, hogy autójuk is van. Minden itthon lévő önkéntes tűzoltó részt vett a mentésben, több mint harmincan voltak, hozzájuk csatlakoztak még a lakosok. Tizenegyig szivattyúztak – Egerből kaptak nagy teljesítményű szivattyúkat –, utána takarításba kezdtek.

Bozó Tamás, a Bükkszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke három napra jött haza, hogy kicsit kipihenje magát, az élet azonban átírta a terveit.

– Egy nénit is mentenünk kellett, már-már az ágyáig ért a víz. Tavaly is nagy árvíz volt, de az idei felülmúlta, az anyagi kár milliós magánházaknál és középületeknél is, de hidakat is megrongált a lezúduló víz. Segítettek a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs tagjai is, összesen három csapatot alkottunk, több mint harminc helyen volt szükség szivattyúzásra, főként pincéknél, de volt, ahol a lakásba is bement a víz. Itt, a főtéren derékig ért a villámár – árulta el Bozó Tamás.

Kifejtette, délben hagyták abba a munkát, a takarítást szeretnék folytatni vagy ma este, vagy holnap, amint a vízügy tud számukra biztosítani tiszta vizet, ugyanis az elfogyott.

– Hajnal fél egyig voltam fönn, majd pár óra után fölébredtem. Eger felől érkezett a vihar, s itt kavargott fölöttünk, háromszor fordult meg. Olyan villámlás és dörgés volt, hogy a kutyánk még mindig fél. Elszunnyadtam, majd 6 óra 26 perckor hívtak telefonon hogy nézzek ki – a Dobó utcát nem lehetett látni, mert ömlött rajta a víz, a patak is kiöntött a kertünkbe. Szerencsére a garázsba nem jött be – idézte föl Kovács Béláné.

– Tavaly körülbelül három millió forintos kárunk keletkezett, több hónapon keresztül dolgoztunk a papírokkal, végül azonban nem kaptunk támogatást. Tanultunk az esetből, ezért tudván, hogy most volt a tavalyi felhőszakadás évfordulója, készültünk rá. Homokzsákokat hoztunk, s tettünk mindenhová, de ez nem volt elég. Az árvíz nagyobb volt a tavalyinál és átcsapott a zsákok fölött, majdnem az ablakokig ért – magyarázta Kovács Béláné.

– Biztosításunk volt, de nem tudjuk, fogunk-e kártérítést kapni. Tavaly egy hónapig takarítottunk, most is nagyon sokáig fog tartani, pedig jönnének megnézni az eladó épületet. Nemrég lett új utunk és szélesítették a csatornát is, de ekkora esőt képtelenség elvezetnie bármilyen ároknak. Június nyolcadika óta esik folyamatosan, Észak-Kelet felől érkezik a legtöbb csapadék. A talaj már annyira telített, hogy sok pincében már korábban följött a talajvíz – vázolta a bükkszéki helyzetet Kovácsné.