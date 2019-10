Királynői tanácsok a Tündérszépeknek a Miss Alpok Adria 2019 bronzérmesétől

Mákos Eliza, a 21 éves salgótarjáni lány sosem gondolta volna, hogy egy szépségverseny dobogóján állhat majd. Az utolsó pillanatban jelentkezett, barátnői biztatására, de nem bánta meg.

Arról, hogy miért jelentkezett a Miss Alpok Adria szépségversenyre, a fiatal lány a Nool.hu-nak mesélt.

– Ez egy spontán ötlet volt – kezdte. – Sosem terveztem, hogy ilyen versenyen részt veszek. A barátaim biztattak a jelentkezésre, és az utolsó pillanatban döntöttem el. Később többször is vissza akartam mondani a versenyt, mondvacsinált okokból, de a barátnőimnek hála nem tettem, és megérte. Nem számított, hogy milyen helyezést kapok, az élményért jelentkeztem.

Elizát csak pozitív dolgok értek a versenyen. Ahogy fogalmazott, egy ilyen verseny számos új kapcsolatot nyújt. A 21 éves lányt azóta is fotósok, videósok keresik meg közös munkákkal, és még sminkmodellnek is felkértek.

– Aki ilyesmivel szeretne foglalkozni a jövőben, annak ez egy kiváló lehetőség arra, hogy bekerüljön a szépségiparba – fogalmazott Eliza, aki tanácsokkal is ellátta a Tündérszépek jelentkezőit.

– Szerintem a legfontosabb a természetesség. A műhaj, a hatalmas műszempilla nem mutat természetesen egy ilyen versenyen. Fontos, hogy alázatosak legyünk, de elszántak. Tisztában kell lenni a saját adottságainkkal. Alakulhatnak ki feszültségek is verseny közben a lányok között, de nem szabad elfelejteni, hogy ez nem vérre megy. Segíteni kell egymásnak mindenben, hogy mindenkinek szép lehessen ez az alkalom. Praktikai tanácsokat adva a cipőre hívnám fel a figyelmet. Nagyon fontos, hogy olyan sarokméretet válasszunk, amiben tudunk is menni. Hiába csinál jó alakot a magassarkú, ha nevetség tárgyává válunk. Sokan koplalnak sajnos a verseny előtt, de ezt senkinek sem ajánlom. Ha csak egy keveset is, de enni és inni is muszáj, ugyanis a ruhákban a színpadon állva könnyen megszédülhet az ember, ha nem eszik előtte. Szerintem nem is kell felborítania az embernek az életét egy ilyen verseny miatt. Figyeltem az étkezésre, és a sportolásra is ugyanúgy, de önmagamat akartam adni.