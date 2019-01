Kirándulásra csábít a vonzó téli táj, de nem árt betartani néhány szabályt

Nem csak a téli sportok rajongóinak érdemes ilyenkor kimozdulni, hiszen a fehér lepelbe burkolózott dombok, erdők, tisztások ilyenkor az új arcukat mutatják meg az arra kíváncsi túrázóknak. Indulás előtt azért ne feledjük, a tájon túl a környezeti viszonyok is megváltoznak télen.

Sík vidékek lakóinak programja egy téli mátrai kirándulás, de a megyénk lakosai ebből a szempontból előnyösebb helyzetből indulnak. A hegyvidék közelsége akár rövidebb kiruccanásra, családi sétára is lehetőséget nyújt. Sokan úgy gondolják, a meleg lakásból kilépve elég csak jól felöltözni, de érdemes megfogadni szakavatottabbak tanácsait. Az Egererdő Zrt. munkatársát kértük, tanácsaival segítsen felkészülni a téli táj barangolóinak.

Hóban gyönyörű a táj, hát veselkedjünk neki a túrának! Nemcsak a meleg, de a réteges öltözet hasznosságát is kiemeli Vigh Ilona, az Egererdő kommunikációs és közjóléti vezetője. Az időjárásnak, s a hosszabb gyalogláshoz is megfelelő lábbeli nagyon fontos, hiszen ne feledjük: ez a testrészünk érintkezik folyton a havas talajjal.

Bár senki nem indul éhesen egy ilyen útra, azért vigyünk magunkkal élelmet, no és italt is. Ha jól ismert részt járunk be, nem annyira fontos, de számunkra járatlan tájról jobb, ha van térképünk. Lehet ez telefonos alkalmazás is, csak tartsuk észben: az akkumulátorok kapacitása véges, kitartásuk a hidegben csökken. A téli túrákra inkább társakkal induljunk neki.

Kevesebbet kiránduló városlakókat érheti meglepetés, hogy a Mátrában a tél az tél. Nyárigumis autóval neki se induljunk, s a parkolót elhagyva készüljünk fel a csúszós ösvényekre, akár a komolyabb hóra is. A mély hó elsőre jópofa lehet, de a járás benne fárasztó, a ruházatunk is hamarabb átázik. Ha komolyabb túrára indulnánk, tervezzük meg előtte az útvonalat, s vegyük figyelembe, hogy ilyenkor hamarabb ránk sötétedik, könnyebben eltévedhetünk.

Ha kint vagyunk, célszerű valamelyik túraútvonalon elindulni. A tájat nem ismerők számára ajánlatos meg is maradni ezen, hiszen a hóval vastagon fedett talaj gödröket, buktatókat rejthet. Persze, nem tilos letérni a kijelölt útvonalakról, de az eltévedés elkerülése végett maradjunk annak közelében. A jelzett utak nemcsak biztonságot nyújtanak, de esetleges baleset megtörténtekor a mentés sokkal gyorsabban meg is érkezik, fejti ki Vigh Ilona.

Ha már a család felkerekedik, csábító lehet a kutyánkat is magunkkal vinni. Ez humánus gondolat, de tudni kell, hogy az erdő nem üres. – Élettel teli, néhol kisebb-nagyobb állattal összefuthatunk. Még a jól képzett kutyákat is megzavarhatják az erdei szagok – mondja Ilona –, s elszabadulva a gazdi közelségétől, megkergethetik az erdei vadakat, elpusztíthatják a kisebb állatokat.

Kedvencünknek, és nekünk is kellemetlen lehet, ha nagyobb vadállatok viszonttámadásba lendülnek. Ha mindenképpen vinni akarjuk, akkor csakis pórázon, de az erdők élőlényeinek, s életterük zavarásának elkerülése végett, inkább maradjon otthon a kutyus. Mi magunk is összefuthatunk vadállatokkal, de ne feledjük: ez az ő otthonuk, lehetőleg csendesen és észrevétlenül álljunk odébb. A ma oly divatos lövök egy szelfit, s felteszem a netre gondolatot pedig felejtsük el! Ha a természet ­szabályait tiszteletben tartjuk, akkor igazán élvezetes élménnyel leszünk gazdagabbak.