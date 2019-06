Kiváló minőségűek a Heves megyei szabadstrandok

Heves megyében négy kijelölt természetes fürdőhely található: Kisköre, Tiszanána-Dinnyéshát, Sarud és Poroszló közigazgatási területén. Ezen természetes fürdőhelyek vízminőségét pedig a népegészségügy vizsgálja.

A fürdők közül három már üzemel, a kiskörei július 1-jétől várja a vízbe vágyakozókat. Rendkívül fontos persze, hogy a strandolók ne szennyezett vízzel találkozzanak, ezért a szakemberek megteszik a megfelelő lépéseket.

– Azt, hogy az üzemeltetőnek hányszor kell fürdővízvizsgálatot végeznie, a szezonhossz határozza meg, ami azt jelenti, hogy a nyitás előtti mintavételt követően havonta egy alkalommal újabb vizsgálatokat hajtanak végre valamennyi strandon – tájékoztatta a Heolt a kormányhivatal. Mint írták, a mintavételeket és a vizsgálatokat akkreditált laboratórium végzi. Az eredményeket a laboratórium juttatja el az üzemeltető, a járási hivatal, valamint a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának, továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) is.

– Az eredmények nyilvánosak. Azok kihelyezésével az üzemeltető köteles tájékoztatni a fürdőhelyek látogatóit. A fürdővízvizsgálati eredmények értékelése megtalálható a kormányhivatal, az NNK honlapján, az önkormányzatok, valamint a Füzesabonyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának hirdetőtábláján is – hangsúlyozták.

A vizsgálat során e. coli és Enterococcus baktériumok esetleges jelenlétét mutatják ki. A vizsgálat részét képezi a fürdővíz fizikai paramétereinek szemrevételezése is, úgymint az átlátszóság, a víz színe, esetleges szennyezések megállapítása, illetve a víz hőmérsékletének mérése. Az emberi széklet legjellegzetesebb baktériuma a „coli”, melyet felfedezőjéről Escherichia colinak (e. coli) neveztek el. A vastagbélben él. Ma már 150-nél több típusát tudjuk megkülönböztetni, ezek közül normál körülmények között emberi megbetegedést csak néhány típus okoz. Az e. coli kimutatásának a jelentősége az, hogy jelenléte jelzi, hogy a víz székleteredetű baktériumokkal szennyeződött, ezek a vastagbélen kívül kerülve már súlyos betegséget okozhatnak.

– Ha ezek alapján indokolt, akkor mikroszkópos vizsgálatot végeznek a cianobaktérium (kékalga) feltárására – mutat rá a közlemény. A cianobaktériummal kapcsolatba került állatoknál hamar hányás és hasmenés alakulhat ki, de túl sok toxin esetén májelégtelenség is jelentkezhet, ami akár végzetes is lehet. A májelégtelenség embereknél is jelentkezhet, de a bőrkiütések, a tüsszögés, köhögés, a szemirritáció és az orrfolyás sokkal gyakoribb tünetek.

A tiszanánai, sarudi és poroszlói szabadvizű strandok szezon előtti fürdővíz vizsgálatának eredményei megfelelőek voltak, a kiskörei esetében a laborvizsgálat még folyamatban van.

A korábbi évek vizsgálati eredményei alapján a megye természetes fürdővizeinek minősítése mind a négy szabadvizű strandunk esetében kiváló volt.