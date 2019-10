Klímaváltozás: a vészjósló jelek hatnak az emberek egészségére

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek a klímaváltozással összefüggésbe hozható eseményekről. De milyen hatással vannak ezek az emberek mentális egészségére? Ennek járt utána a Heol.

Minden jel arra mutat, hogy a nem is túl távoli jövőben igazán melegünk lehet a klímaváltozásnak köszönhetően. A második legmelegebb nyarat mérték 1901 óta hazánkban idén, s Rázsi András meteorológus szerint ez a tendencia csak tovább nő majd. Az átalakulás nemcsak az időjárást forgathatja fel és idézhet elő nagyon szélsőséges eseteket, hanem az emberek mentális egészségére is hatással lehet. Egyre több embernél jöhet létre klímaszorongás a mindinkább aggasztó hírek hallatán. Lapunk pszichológusát is megkérdeztük erről az új jelenségről.

Már a műholdképeken is jól látszik, hogy több helyen olvadnak a jégtáblák. A coloradói Nemzeti Hó és Jég Adatközpont szerint Grönland júliusban több mint 250 milliárd tonnát veszített az olvadás miatt elfolyó jég és az elmaradt havazás következtében. Sajnos nem is kell átlépni a határainkat, ugyanis Magyarországon is érzékelhető változás. Az idei nyarunk volt a második legmelegebb 1901 óta. Az Országos ­Meteorológiai Szolgálat adatai alapján a nyári középhőmérséklet 22,3 Celsius-fok volt, ami 2,1 fokkal több a sokéves átlagnál.

Rázsi András egri meteorológust arról kérdeztük, hogy ez összefüggésbe hozható-e a globális felmelegedéssel. A válasz határozott igen volt. Elmondta, az éghajlat ugyan folyamatosan változik, de aminek jelenleg a tanúi vagyunk, az az emberi tevékenységnek is nagymértékben köszönhető. Rázsi András kiemelte a fosszilis tüzelők ipari méretű felhasználását, ami miatt a szén-dioxid-koncentráció megemelkedett és ez az érzékeny légköri rendszerben komoly változásokat okoz. Itt, a kontinens belsejében a szélsőséges időjárás érint majd minket közvetlenül. A meteorológus hangsúlyozta, senki ne egy globális kataklizmára gondoljon, hanem olyan átalakulásra, amihez a jelenlegi civilizáció nem tud majd alkalmazkodni. Példának hozta a tengerszint megemelkedését, ami miatt országok tűnnek majd el a föld színéről, így elindul egy globális népvándorlás, amit nem biztos, hogy az emberiség kezelni tud.

Minden jel arra mutat, hogy a klímaváltozás nemcsak a környezetre és a társadalmi struktúrák átalakulására hathat, hanem az emberek mentális egészségére is. A vélemények megoszlanak. Vannak, akik azt állítják, hogy semmi nem történik és az egészet csak a média fújja fel, feleslegesen aggódunk. A másik oldalon pedig azok állnak, akik már előre rettegnek, hogy mi várhat ránk a jövőben, ha így haladunk.

Megkérdeztünk pár embert, s valóban változatos válaszokat kaptunk. Az idősebb korosztályt kevésbé érdekli a téma, a fiatalok kisebb dolgokkal próbálnak tudatosabban élni, mint a szelektív hulladékgyűjtés vagy kevesebb műanyag használata. Olyannal viszont nem találkoztunk, aki emiatt szorongana.

Halász Juditot, portálunk pszichológusát is megkérdeztük, hogyan hatnak az ­aggasztó hírek az emberek mentális egészségére. Meglátása szerint nagyon változatosan reagálnak, de összességben úgy véli, annak, aki figyel ezekre a hírekre, okozhat feszültségeket, szorongásokat.

– Egyrészt maga a tény nyugtalanító, s az, hogy az egyén maga nem tudja megoldani ezt a problémát. Ez egyfajta tehetetlenség érzését kelti, ami szintén feszítő. A gyermekeket nevelők pedig aggódhatnak utódainkért is – nyilatkozta. Véleménye szerint egy kollektív összefogás hozhatna feloldást, a remény érzete, hogy ez a tendencia megfordulhat és az emberiség nem egy kataklizma, hanem egy kölcsönös tiszteleten alapuló jövő felé halad! Hogy miként alakul, az csak a következő ötven évben derül ki.