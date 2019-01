Könnyen megtudhatjuk, hazudik-e a kilométeróra

A vevőnek és az eladónak is hasznos lehet az új, most még tesztüzemben működő járműszolgáltatási platform. Ez egy olyan adatbázis, amiből rendszám alapján kiderülnek az autó valós műszaki adatai, például a kilométeróra állása, a jármű baleseti „előélete”, és elérhetőek lesznek az eredetiségvizsgálaton készült fényképek is.

Ezt ne hagyja ki! Jelentkezz a szépségversenyre! 3 millió forintért, 3 fordulóban versenyeznek a Tündérszépek – várjuk a hölgyek jelentkezését! Új járműszolgáltatási platform indult év elején. Az adatbázis a használt autót vásárlók számára könnyíti meg a tájékozódást: kiderülnek belőle például az autó valós műszaki adatai vagy a kilométeróra állása is. A szolgáltatáshoz mobiltelefonos applikáció is készül. A szakemberek szerint ezen a rendszeren az adás-vétel minden szereplője nyer. Egyelőre tesztüzemmel működik, az éles bevetésre január végéig kell várni Használt autót vásárolni nem egyszerű feladat. Folyamatos félelme a ­vásárolni szándékozóknak, hogy csőbe húzzák, átverik őket, mert a használt autók piacán sok a nyerészkedő, aki gyorsan túl akar adni egy-egy problémás járművön, és ezért gyakran olyan autót sóznak ránk, ami többször annyit futott, mint amennyit a kilométer-számláló „mond”. – A most induló járműszolgáltatási platform segítségével – a kötelező tesztüzemet követően – ingyen lekérdezhetők lesznek a gépjárművek adatai – mondta el lapunk kérdésére Koltai Ottó, a Magyar Autóklub Észak-Magyarország régiójának elnöke. – Már néhány évvel ezelőtt elindult egy, a gépjárművekkel kapcsolatos azonnali lekérdező szolgáltatás – folytatta. Most azonban megérkezett ez a platform, mely teljesen ingyenes. A dolog lényege, hogy a Belügyminisztérium egyesíti a különböző hivatalok gépjármű-nyilvántartási adatait.

– Januártól rendszám alapján megtudhatóvá válnak az autó műszaki adatai, például a kilométeróra állása, a jármű baleseti „előélete”, és elérhetőek lesznek az eredetiségvizsgálaton készült fényképek is – mondta a szakember. A szolgáltatáshoz mobiltelefonos applikáció is készül, így azonnal, a kocsi mellett állva, bármilyen okoseszköz segítségével ellenőrizni tudjuk, valós adatokat közöl-e az eladó. – Ezen a rendszeren az adásvétel minden becsületes szereplője nyer. A vevőnek nem kell kellemetlen kérdéseket feltenni és bizalmatlanul fordulnia a másik félhez és az eladónak is hasznos ez az új adatbázis, mert nem kell bizonygatnia, hogy az általa felsorolt, illetve az autó műszerei által mutatott adatok valódiak – tette hozzá Koltai Ottó. A rendszert az ügyfélkapun keresztül bárki, a jogcím igazolása és mennyiségi korlátozás nélkül igénybe veheti. A hivatalosan járműszolgáltatási platformnak nevezett informatikai rendszert már teszteli a Belügyminisztérium. Az ingyenes szolgáltatást várhatóan január végétől vehetik igénybe az autósok. A BM fejlesztésével lehetővé válik, hogy egy-egy jármű jövőbeli tulajdonosa pontos és valós adatokhoz jusson. Így elkerülheti, hogy manipulált, esetleg körözött járművet vásároljon meg. A személyes adatokat védik Természetesen türelmesnek kell lenni a tesztüzem időszaka alatt, már csak azért is, mert egyelőre a próbálkozásaink alkalmával csak annyit tudtunk kicsikarni saját ügyfélkapuval belépve, hogy mi a kocsi márkája, típusa, színe és hogy körözés alatt áll-e.

Biztosítási adatokat a MABISZ állásfoglalása alapján nem ad ki a rendszer, és bár azt jelzi, hogy az általunk górcső alá vett autó forgalomban van, de azt már nem, hogy hol áll a kilométeróra, a baleseti előéletről és az eredetiségvizsgálat fotóiról nem is beszélve. Az biztos, hogy a tulajdonos személyes adatai nem lesznek hozzáférhetőek és ­bizonyára a hónap végéig feltöltődik a rendszer a most még hiányzó adatokkal.