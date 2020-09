Koronavírus Heves megyében: két hét alatt megtriplázódott a fertőzöttek száma

A nyár elején és közepén minimális volt a változás, szeptemberben azonban szűkebb hazánkban már drasztikusnak nevezhető ugrást tapasztalhatunk a koronavírus-fertőzöttek számában.

Ahogy az a grafikonunkból is kiolvasható, április elején minimális volt a fertőzöttek száma Heves megyében, és jelentős emelkedést a nyári hónapokban sem lehetett tapasztalni. Sőt, májusban és júniusban is több olyan nap volt, amikor egyáltalán nem is növekedett a fertőzöttek száma. Ez a tendencia alapvetően még augusztusban is kitartott, bár a hónap vége felé minimális emelkedés azért már észlelni lehetett az esetszámokban.

A fordulópontot mégis valójában szeptember jelentette, amikor folyamatosan, jól láthatóan növekedtek az esetszámok. Szeptember 2-án még csak 45 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak szűkebb hazánkban, másnapra viszont már 66-ot, egy nappal később pedig már 77-et. A növekedést a következő napokban sem sikerült megállítani, szeptember 11-én már 134 fertőzöttet tartottak számon Hevesben, a hét utolsó napján pedig 153 fertőzöttről tudtunk beszámolni. Ugyanez a trend egyébként világosan látszik a hetente regisztrált új fertőzöttek számában is: amíg mondjuk július 6-12. között csupán 1 ember fertőzödött meg, addig augusztus 31. és szeptember 6. között már 51.

Éppen ezért is fontos, amit a kormányzati tájékoztató oldalon folyamatosan, valamint szombati interjújában Orbán Viktor miniszterelnök is hangsúlyoz, miszerint be kell tartani a korábban meghozott biztonsági szabályokat, ilyen a maszk viselése, valamint hogy betegen senki ne menjen közösségbe.

– Tisztelettel kérjük az embereket, hogy tartsák be a szabályokat. Ellenkező esetben szankciókat kell bevezetni – fogalmazott. Az üzleteknek és a vásárlóknak mindenesetre már van mire felkészülniük, ugyanis a maszk nélkül vásárlók miatt első alkalommal a boltost és a vevőt megbüntetik, másodjára figyelmeztetik a kereskedőt, harmadjára viszont be is zárathatják az üzletét.

A miniszterelnöknél keményebb hangot ütött meg az Országos Mentőszolgálat a minap, szintén a védekezés és a maszkviselés fontosságra felhívva a figyelmet. Amellett, hogy megmagyarázták, miért érezhetik úgy egyesek, hogy fulladnak a maszktól, kifejtették:

„A vírustagadók egyre többször tesznek bizonyságot tudatlanságukról a közösségi felületeken és különböző módokon próbálják feleslegesnek beállítani a megelőzés fontosságát.”

Hozzátették: „mindenkinek be kellene tartania az olyan egyszerű megelőző intézkedéseket, mint a gyakori kézmosás, a biztonságos távolságtartás vagy a maszk helyes használata, akkor újra visszaszoríthatjuk a világjárvány terjedését Magyarországon – figyelmeztettek”.