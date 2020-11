Koronavírusos lett Átány polgármestere

A település polgármestere saját facebook oldalán osztotta meg, hogy megfertőződött a koronavírussal.

Átány polgármestere, Jámbor Dénes is elkapta a koronavírust, a hírt facebook oldalán jelentette be. Szombaton kezdte el érezni az első tüneteket, melyekről videójában részletesen beszámolt.

„Minden előírást betartottam, ott is hordtam a maszkot, ahol nem volt kötelező még is elkaptam a vírust”. A polgármester mindenkit arra kér, hogy tartson be minden előírást, fertőtlenítsen és hordjon maszkot.