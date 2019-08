Korszerű szociális szolgáltató házzal gyarapodik Egerbakta

Az elmúlt években sorra újultak meg a közintézmények a településen, megszépült a hivatal, az orvosi rendelő és az óvoda is, hamarosan pedig a szociális alapszolgáltatásokat költöztetik korszerűbb épületbe. Megnéztünk, hogy haladnak a munkálatok.

Idén februárban kezdődött a Siroki út 27. szám alatti épület felújítása, a korábban elhanyagolt, üresen álló objektumban ősztől a szociális alapszolgáltatások kapnak helyet, azaz a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás. A beruházás a Terület- és Településfejesztési Operatív Program keretében valósul meg 61 millió forintból, melynek többek között az is a célja, hogy a szociális szolgáltatások egy központba kerüljenek, és javuljanak a szolgáltatásnyújtás infrastrukturális feltételei.

– Eddig a korábbi iskola épületében volt a szociális irodánk, de az egy átmeneti megoldás volt, nem is volt igazán megfelelő a célnak a hely, de nem volt más lehetőségünk. Most végre már a rendeltetésnek megfelelő, korszerű épületben tudunk helyet adni ezeknek a szolgáltatásoknak. Az új helyen már három iroda lesz a korábbi egy helyett, emellett helyet kap egy konyha, vizesblokkok és két nagyobb foglalkoztató helyiség, ahol akár programokat is lehet tartani. A pályázati forrásból új berendezéseket is tudunk venni, a korábbiakhoz képest sokkal színvonalasabb körülményeket tudunk biztosítani mind az ügyfeleknek, mind pedig a szociális dolgozóinknak – részletezte Varga Tibor polgármester.

A leendő szociális szolgáltató házban a legfontosabb munkálatokat már elvégezte a kivitelező, az előzetes tervek szerint szeptember elején végeznek a felújítással.

– Az egyik első és legfontosabb feladat az épület szerkezetének megerősítése volt, hogy stabilabb legyen az objektum. Ezen felül födém- és tetőcserét végeztünk, új nyílászárókat építettünk be, szigeteltük az objektumot, fűtéskorszerűsítést és az elektromos vezetékek cseréjét is elvégeztük, valamint az akadálymentesítés is megvalósult. A legnagyobb kihívást a munkálatok során az eső okozta, de ezen felül nem volt problémánk, tudtuk tartani az ütemtervet – mondta el Szarvas Gábor. A kivitelező cég ügyvezetője hozzátette, hátravan még a festés, a parkosítás, valamint a befejező szerelvényezés, mint például a kapcsolók, csaptelepek felhelyezése. Az udvaron öt parkolót is ki fognak alakítani, ebből az egyik mozgáskorlátozott lesz.

A polgármester elmondta, a kivitelezés vége után mielőbb szeretnék berendezni az épületet, a tervek szerint még idén megnyit a szociális szolgáltató ház. A kényelmesebb ügyintézésen felül az is újdonság lesz, hogy a szociális étkeztetést igénylők a korábbiaktól eltérően nem csak elvinni tudják majd az ételt, hanem akár helyben is fogyaszthatják. Összességében nagyon örülnek a beruházásnak, és bíznak benne, hogy a helyiek is elégedettek lesznek a végeredménnyel.