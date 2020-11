Koszorúzással, irodalommal emlékeztek Gárdonyi Gézára az egri várban

Gárdonyi Géza halálának évfordulója alkalmából tartottak koszorúzást az író sírjánál az egri várban csütörtök délután.

Sz. Király Júlia köszöntőjében elmondta, az író hősei mindennapi emberek, bármilyen nagy dolgokra hivatottak is. – Mindig túltekint Gárdonyi az eseményeken, felgöngyölíti az okokat, bevilágít a lelkek mélyébe, igyekszik megérteni a cselekedeteket mozgató erőket. A mindennapi történéseken túlmutató sorsokat rajzolja meg. Ebben rejlik írói nagysága – fogalmazott a közművelődési és múzeumpedagógiai osztályvezető. Hozzátette, 1922 óta szinte minden évben megemlékeznek az író halálának emléknapjáról.

Az eseményen Berecz Mátyás alpolgármester, valamint a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az Egri Vitézlő Oskola, a Heves Megyei Honismereti Egyesület, a Dobó István Vármúzeum egy-egy képviselője helyezett el koszorúkat.

Huszonegy éve immár, hogy a koszorúzást követően teadélutánt is tartanak, ahol megemlékeznek az Egri Csillagok írójáról. A csütörtöki programra mindenkit vártak, aki ismeri műveit, s azokat is, akik még nem. Ez alkalommal Gárdonyi Géza emberi kapcsolatairól – szerelmekről, barátságokról – is beszélgettek a szerző műveinek tükrében.